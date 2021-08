Trzy drużyny awansowały do fazy grupowej LM. Ależ wymęczyli ten remis!

Po pierwszych spotkaniach Young Boys Berno, Benfica Lizbona i Malmoe FF były bliżej awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów, po tym jak wszystkie trzy zespoły odniosły zwycięstwa. W najlepszej sytuacji byli Szwedzi, którzy do Bułgarii przyjechali po zwycięstwie 2:0 na własnym stadionie. Young Boys i Benfica z kolei na boisku rywala broniły jednobramkowej przewagi z pierwszego meczu.

Ferencvaros odrobił straty, ale tylko na pół godziny. Awans Young Boys

Najbliżej doprowadzenia do dogrywki było w meczu Ferencvaros - Young Boys Berno (w pierwszym meczu 2:1 dla Young Boys). Wprawdzie to goście po pięciu minutach wyszli na prowadzenie po golu Cedrica Zesigera, to jednak w kolejnym kwadransie Węgrzy odpowiedzieli trafieniami Henry'ego Wingo i Ryana Mmaee, dzięki czemu przy wyniku 2:1 w całym dwumeczu był już remis.

Druga połowa była jednak koszmarem mistrzów Węgier, którzy najpierw szybko stracili gola na 2:2 autorstwa Christiana Fassnachta, a następnie w 64. minucie także jednego ze swoich zawodników. Dwie żółte kartki w ciągu pięciu minut obejrzał Aissa Laidouni i Ferencvaros musiał szukać bramki na wagę dogrywki w osłabieniu.

Bliżej trafienia byli jednak goście, którzy na 20 minut przed końcem mieli rzut karny, ale Jordan Siebatcheu z jedenastu metrów nie zdołał pokonać Denesa Dibusza. Young Boys Berno było jednak w całym meczu wyraźnie lepsze i w doliczonym czasie golem Felixa Mambimbiego przypieczętowało wygraną w Budapeszcie 3:2 i awans do fazy grupowej.

Męczarnie Benfiki

Najciekawiej we wtorek zapowiadał się mecz PSV Eindhoven z Benficą Lizbona. Holendrzy musieli na własnym stadionie postarać się odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania (1:2). I wydawało się, że PSV otrzymuje prezent od losu, gdy w 32. minucie gry z boiska za drugą żółtą kartkę wyrzucony został obrońca Benfiki Lucas Verissimo.

Cóż z tego, skoro wszelkie próby Holendrów spełzły na niczym. Najbliżej gola dającego dogrywkę był Eran Zahavi, który w końcówce spotkania nie trafił na pustą bramkę, uderzając z kilku metrów w poprzeczkę portugalskiej bramki. Mimo gry przez godzinę w dziesiątkę, Benfica zdołała wyszarpać premiujący ją bezbramkowy remis.

Łudogorec nie dogonił Malmoe

W ostatnim z trzech wtorkowych meczów IV rundy eliminacji bułgarski Łudogorec Razgrad pokonał Malmoe 2:1. To jednak nie wystarczyło do awansu, gdyż w Szwecji to mistrz tego kraju zwyciężył 2:0.

Bułgarzy na własnym stadionie dwukrotnie wychodzili na prowadzenie. Na szybkiego gola Antona Nedialkowa odpowiedział tuż przed przerwą Veljko Birmancevic. Wraz z upływem godziny gry drugiego gola dla Łudogorca strzelił z rzutu karnego Pieros Sotiriou i gospodarze mieli pół godziny na doprowadzenie do dogrywki. Bez skutku, po końcowym gwizdku to Szwedzi mogli świętować awans do najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie.

Ostatnich uczestników fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2021/22 poznamy w środę wieczorem. Wówczas Dinamo Zagrzeb zmierzy się z Sheriffem Tiraspol (pierwszy mecz: 0:3), Broendby z Red Bullem Salzburg (1:2), a Szachtar Donieck z AS Monaco (1:0). Losowanie fazy grupowej odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00 w Stambule.