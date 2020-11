Robert Lewandowski chce przerwać fatalną passę. Bayern - RB Salzburg. Gdzie i o której obejrzeć LM? Transmisja TV, stream online

We wtorek odbyły się pierwsze mecze Ligi Mistrzów po przerwie reprezentacyjnej, w których nie zabrakło polskich akcentów. Tomasz Kędziora i jego Dynamo Kijów przegrało z FC Barceloną 0:4, a Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał Ferencvaros TC 2:1. W środę spotkanie, w którym wystąpi kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski.

Bayern Monachium osłabiony przed meczem Ligi Mistrzów. Red Bull Salzburg może wykorzystać okazję

Wygrywając w środę z Red Bull Salzburg piłkarze Hansiego Flicka zapewnią sobie bezpośredni awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Do spotkania Bayern Monachium podchodzi jednak w osłabieniu. Trener Flick potwierdził na konferencji, że w najbliższym meczu nie zagrają Bouna Sarr, Niklas Suele czy Corentin Tolisso. Dodatkowo kontuzjowani są m.in. Antonio Davies i Joshua Kimmich. - Mamy nadzieję, że Theo Hernandez będzie mógł zagrać - dodał Hansi Flick.

267 - dokładnie od tylu minut Robert Lewandowski nie strzelił gola. Nie dziwi więc fakt, że najlepszy strzelec Bayernu Monachium jest sfrustrowany i chciałby przerwać złą serię.

W ostatnim meczu tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Bayern Monachium pewnie pokonał Red Bull Salzburg 6:2, a strzelcem dwóch goli był Robert Lewandowski. Reprezentant Polski wciąż czeka na kolejne trafienia. W Bundeslidze napastnik jest liderem klasyfikacji strzelców z 11 golami w siedmiu meczach. Lewandowski wraz z Thiago Alcantarą został nominowany do The Best FIFA Football Awards 2020 w kategorii najlepszego piłkarza. Wyróżnienie w kategorii najlepszego bramkarza otrzymał również Manuel Neuer. Natomiast Hansi Flick został powołany do najlepszego trenera 2020 roku.

Robert Lewandowski nie miał tak złej serii od ponad czterech lat! "Jest sfrustrowany"

Klasę Roberta Lewandowskiego doceniają także piłkarze Red Bull Salzburg. Mimo to Maximilian Woeber przyznał, że wierzy w zwycięstwo swojej drużyny. - Zagrać przeciwko prawdopodobnie najlepszemu napastnikowi świata to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie wspaniała okazja. Dla obrońcy nie ma nic piękniejszego. Wszyscy w drużynie wierzymy, że możemy strzelić im gola, a nawet wygrać. Słyszałem, że wielu zawodników Bayernu może nie zagrać, ale i tak mają szeroki skład i piłkarzy o świetnej jakości - powiedział 22-letni obrońca.

Bayern Monachium - Red Bull Salzburg. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Mistrzów? Transmisja TV, stream online

Bayern Monachium zmierzy się z RB Salzburgiem na własnym stadionie w środę (25 listopada) o godz. 21:00. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Premium 2 oraz po wykupieniu abonamentu w serwisie Ipla.tv. Relację na żywo będzie można śledzić na portalu Sport.pl