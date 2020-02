Bramki na wyjeździe mają dwa oblicza. Z jednej strony dla zdobywców zapewnienie komfortu, a dla drugiej konieczność ataku w meczu rewanżowym. Sytuacja jest szczególnie trudna kiedy masz niedysponowanych kluczowych zawodników.

Portugalczyka jednak nie martwi wynik środowego spotkania. Jose Mourinho stwierdził, że najbardziej przejmuje go częstotliwość spotkań z jaką muszą walczyć jego zawodnicy. - Gdyby to była tylko ta gra, powiedziałbym, że to żaden problem... ale mamy jeszcze mecze w FA Cup i Premier League - oznajmia szkoleniowiec.

Chodzi o terminarz, o którym trener wspomniał w wywiadzie dla BT Sport. Jose Mourinho ironicznie zapowiedział, że mimo rozgrywanych w środę meczów Ligi Mistrzów, musi w sobotę wystawić zawodników na spotkanie ligowe z Chelsea Londyn.

"To było jak pójście na wojnę z bronią bez kul" - mówił Jose Mourinho

Jednak terminarz Tottenhamu nie był jedyną przyczyną porażki w 1/8 Ligi Mistrzów. Młoda kadra RB Lipsk zapewniła wysoką intensywność, a Portugalczyk przed meczem z RB Lipsk stracił Heung-Min Sona, który złamał sobie rękę w meczu z Aston Villa. Na dodatek składzie Tottenhamu wciąż brakuje Harry'ego Kane'a czy Moussy Sissoko. Nie byli za to w stanie ich zastąpić Lucas Moura czy nowy nabytek "Kogutów".

- Lucas Moura był martwy, Steven Bergwijn był absolutnie martwy i Giovani Lo Celso absolutnie nie żył - podsumował występ swoich zawodników Jose Mourinho.

Nie przyniosły także określonych skutków zmiany wprowadzone w trakcie meczu, które też były dość okrojone. Szczególnie odnosiło się to do Lameli, który nie odbył ani jednego treningu z drużyną po kontuzji. Natomiast prosto od fizjoterapeuty udał się na stadion i wszedł na końcówkę spotkania.

- Wiedziałem, że Lamela może nam dać tylko 20 minut i wiedziałem, że Ndombele nie zagra 90 minut. Próbowałem poradzić sobie z kawałkami, które miałem - stwierdził Portugalczyk.

Następne spotkania Mourinho

Przed meczem rewanżowym między RB Lipsk a Tottenhamem, piłkarzy Jose Mourinho czekają cztery inne mecze. Jeden w FA Cup oraz trzy w Premier League, a najbliższy rozegrany zostanie 22 lutego na Stamford Bridge z Chelsea Londyn.