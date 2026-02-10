Mistrz Polski poszukiwany przez policję. Miał u gangsterów ogromny dług

Grzegorz K. ps. "Kapel" to były bramkarz Górnika Zabrze, Piasta Gliwice, Lecha Poznań i kilku innych polskich klubów. Z tym ostatnim zdobył nawet mistrzostwo kraju. W przeszłości występował też w młodzieżowych reprezentacjach Polski. We wtorek katowicka "Wyborcza" ustaliła, że 42-latek ma problemy z prawem. Obecnie jest poszukiwany przez policję i prawdopodobnie ukrywa się za granicą.

Grzegorz K. poszukiwany przez policję. Oto powód

Nazwisko Grzegorza K. pojawiło się w aktach śledztwa, jakie Prokuratura Krajowa wraz z wydziałem do walki z przestępczością pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzą przeciwko Torcidzie. Chodzi o gang założony przez pseudokibiców Górnika Zabrze, który w przeszłości opanował rynek narkotykowy na Górnym Śląsku. Jego członkowie brali też udział w pobiciach czy blokowali autostrady. Jaki związek ma z nimi były bramkarz?

- Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że kupował duże ilości narkotyków od Grzegorza G. ps. "Rudy", który jest uważany za ostatniego przywódcę Torcidy - powiedziała "Wyborczej" osoba dobrze znająca sprawę. Mają to potwierdzać zeznania członków Torcidy oraz notatki znalezione i zabezpieczone w domu konkubiny "Rudego".

Były bramkarz Górnika miał dług u lidera gangu. Tyle wynosił

Z tych ostatnich wynika, że Grzegorz K. figurował na liście dłużników lidera Torcidy. Przez to, że nie płacił mu za dostarczane narkotyki, miał być winien aż 200 tys. zł. Poza tym regularnie pożyczał od "Rudego" samochód.

Jak przypomniała "Wyborcza", Grzegorz K. już w przeszłości miewał problemy z prawem. Jako nastolatek spędził kilka miesięcy w areszcie za pobicie. Z kolei w 2018 r. wziął udział w bójce we Wrocławiu przeciwko pseudokibicom Śląska. W chwili zatrzymania był pijany. Po tym wydarzeniu odsunięto go od drużyny i został taksówkarzem.