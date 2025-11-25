Gigant z trybun obserwował popis 18-letniego Polaka! Lepiej trafić nie mógł

Przyborek urodził się 1 stycznia 2007 roku, więc za nieco ponad miesiąc skończy dopiero 19 lat, a już bardzo solidnie prezentuje się na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Od początku sezonu 2025/2026 dostaje spory minuty w Pogoni Szczecin, często też wychodzi w pierwszej jedenastce. Dotychczas co prawda brakowało mu konkretnych liczb, ale w poniedziałek przeciwko Zagłębiu Lubin nastolatek wreszcie wpisał się na listę strzelców.

Przyborek wzbudza coraz większe zainteresowanie. Skauci na jego meczu

W 16. kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokazała się ze znakomitej strony, miażdżąc na własnym boisku Zagłębie Lubin 5:1. Jednym z bohaterów spotkania okazał się Przyborek, który w 40. minucie wpisał się na listę strzelców. Poza nim do bramki trafiali też Sam Greenwood, Dimitrios Keramitsis oraz Rajmund Molnar.

Dla Przyborka poniedziałkowy gol był drugim w tym sezonie Ekstraklasy (ma też na koncie dwie asysty). Kibice Pogoni na pewno będą liczyć, że ich talent wkrótce naprawdę się rozkręci i razem z Kamilem Grosickim czy Greenwoodem będzie decydował o ofensywnej sile szczecińskiej ekipy. Niewykluczone jednak, że 18-latek już opuści Ekstraklasę. Zainteresowanie jego usługami wykazują kluby o potężnych możliwościach finansowych.

Piotr Koźmiński z "goal.pl" przybliżył, kto obserwował Przyborka w trakcie spotkania z Zagłębiem:

"Na trybunach zasiadł też skaut Benfiki Lizbona, który chciał zobaczyć w akcji wspomnianego Przyborka. [...] Ostatnio forma młodego Polaka idzie w górę, więc akurat skauci trafili całkiem nieźle. Piszemy w liczbie mnogiej, bo według naszej wiedzy wysłannik portugalskiego giganta nie był jedynym skautem przyglądającym się Przyborkowi. W Szczecinie zjawił się również przedstawiciel Nottingham Forest" - czytamy na portalu.

Pogoń Szczecin kolejny mecz rozegra w sobotę, 29 listopada. Jej rywalem w 17. kolejce Ekstraklasy będzie GKS Katowice. Początek spotkania o godzinie 20:15.

