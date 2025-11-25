Absolutny hegemon kusi Pululu. "Bardzo wysokie kontrakty"

Afimico Pululu latem budził ogromne zainteresowanie, jednak został w Jagiellonii Białystok. Z drugiej strony dalej nie przedłużył umowy, wygasającej z końcem czerwca 2026 roku, i w styczniu będzie mógł związać się z innym klubem. Na brak zainteresowania nie narzeka.

Afimico Pululu na wylocie z Jagiellonii Białystok? Chce go mocarz z Afryki

Wedle ustaleń serwisu Goal.pl po reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga zgłosił się gigant z jego kontynentu. Mowa o Al-Ahly, 45-krotnym mistrzu Egiptu i 39-krotnym zdobywcy krajowego pucharu oraz 12-krotnym triumfatorze afrykańskiej Ligi Mistrzów (rekordowy wynik we wszystkich trzech kategoriach).

Jak wygląda plan potentata? "Słyszymy w Egipcie, że Al Ahly rozpatrywałby sprowadzenie Pululu zimą, a jak się nie uda, to latem. Ten pierwszy przypadek byłby zdecydowanie trudniejszy, bo wymagałby porozumienia z Jagiellonią, a trudno sobie wyobrazić, aby polski klub zgodził się na odejście tak cennego piłkarza w połowie sezonu" - czytamy.

Z tego powodu zdecydowanie bardziej realny jest wolny transfer latem przyszłego roku. Problemem nie powinny być za to kwestie finansowe, bowiem Al-Ahly oferuje "bardzo wysokie kontrakty i pod tym względem mocno mogłoby przebić polskie kluby". Choć można zakładać, że konkurencja byłaby nie tylko ze strony Ekstraklasy, ale i innych, zasobniejszych klubów europejskich.

Afimico Pululu może trafić do Al-Ahly. Pracuje tam były trener reprezentantów Polski

W kadrze egipskiego zespołu są głównie rodzimi zawodnicy. Najgłośniejsze nazwisko to Mahmud Ibrahim Hassan, szerzej znany jako Trezeguet - to 86-krotny reprezentant Egiptu (22 gole, 12 asyst) oraz były gracz m.in. Aston Villi, Anderlechtu i Trabzonsporu. Z kolei trenerem jest Duńczyk Jess Thorup, który dawniej prowadził KAA Gent (2018-2020), KRC Genk (2020), FC Kopenhaga (2020-2022) czy FC Augsburg (2023-2025), zatem w ostatnich latach prowadził Kamila Grabarę (w Danii) oraz Roberta Gumnego (w Niemczech).

Być może to egipski hegemon będzie kolejnym klubem Afimico Pululu, który w najbliższych tygodniach będzie grał dla Jagiellonii Białystok. Jego bilans od początku sezonu to: 22 występy, 10 goli oraz dwie asysty, natomiast ogólny w klubie z Podlasia, gdzie trafił latem 2023 roku, to 109 meczów, 45 bramek i 11 asyst.

