Były piłkarz Manchesteru United trafi do ekstraklasy! Zagrał 10 meczów w Premier League

Aleks Petkov, Kenneth Zohore, Mateusz Żukowski, Kacper Trelowski i Burak Ince - ci zawodnicy zdążyli już wzmocnić latem Śląsk Wrocław. Drużyna Jacka Magiery na inaugurację nowego sezonu ekstraklasy zremisowała w poniedziałek w Kielcach z Koroną 1:1.

Cameron Borthwick-Jackson ma zostać zawodnikiem Śląska Wrocław

Ten wynik został odebrany we Wrocławiu pozytywnie, a we wtorek trener Magiera otrzymał kolejną dobrą wiadomość. Jego drużyna zostanie wzmocniona nowym lewym obrońcą. Jak dowiedział się Sport.pl, po ostatecznym odrzuceniu oferty Śląska przez Duńczyka Mikkela Kirkeskova nowym zawodnikiem wrocławskiego klubu będzie 26-letni Anglik Cameron Borthwick-Jackson.

Nazwisko to powinni kojarzyć przede wszystkim kibice Manchesteru United, bo to właśnie wychowankiem tego klubu jest piłkarz, który ma zasilić Śląsk. W pierwszej drużynie "Czerwonych Diabłów" zawitał za kadencji Louisa van Gaala, potem miał możliwość trenować pod okiem Jose Mourinho. Ale to Holender dał mu szansę debiutu w Premier League - w sezonie 2015/16 Borthwick-Jackson rozegrał 10 meczów w lidze angielskiej, a także trzy w Pucharze Anglii i jeden w Lidze Mistrzów.

Później jednak jego kariera nie potoczyła się tak, jak powinna. Po nieudanych wypożyczeniach do Hull City i Leeds United, odbudowywał się w trzeciej i czwartej lidze angielskiej, w takich klubach jak Scunthorpe United, Tranmere Rovers i Oldham Athletic. Ostatnie dwa sezony rozegrał w trzecioligowym Burton Albion i tu grał regularnie - przez dwa lata zaliczył 59 występów ligowych, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty.

Według naszych informacji, Cameron Borthwick-Jackson, który może grać zarówno na lewej obronie, jak i na środku defensywy, jest już we Wrocławiu, gdzie w środę ma odbyć testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, podpisze kontrakt ze Śląskiem Wrocław. W ten sposób drużyna Jacka Magiery załata dziurę na lewej stronie obrony, po tym jak do rezerw został odesłany Victor Garcia.