Media: Legia przedłuży kontrakt zawodnika i... ześle go do rezerw

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła sezon 2023/24. Warszawianie wywalczyli Superpuchar Polski, wygrywając z Rakowem Częstochowa po rzutach karnych oraz na inauguracje ekstraklasy ograli ŁKS Łódź aż 3:0. To nie koniec dobrych wiadomości dla kibiców ze stolicy. We wtorek ogłoszono przedłużenie umowy z trenerem Kostą Runjaiciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Legia Warszawa planuje zatrzymać piłkarza. A potem "spuścić" go do rezerw

Jak donosi portal Meczyki.pl, kolejną osobą, która ma podpisać nową umowę z Legią jest Robert Pich. W jego przypadku jest jednak jeden dość nietypowy warunek. Piłkarz miałby... grać w trzecioligowych rezerwach, a nie pierwszej drużynie. Ponadto otrzymywałby niższą pensję.

W Radomiu wybudowali stadion za 270 mln. Jedną rzecz muszą poprawić

Skąd taki ruch warszawian? Według Samuela Szczygielskiego chodzi m.in. o dobry kontakt Słowaka z młodymi zawodnikami oraz jego doświadczenie. 34-latek byłby idealnym wzmocnieniem dla rezerw wicemistrzów Polski. Póki co nie wiadomo jednak, czy piłkarz zgodzi się na taką rolę i kontrakt.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Robert Pich trafił do Legii ze Śląska Wrocław w lipcu 2022 roku. Miejsca w wyjściowym składzie jednak nie wywalczył. Łącznie we wszystkich rozgrywkach w barwach Legii rozegrał 19 spotkań, w których zanotował tylko jedną asystę. Słowak to jednak niezwykle doświadczony gracz - odkąd w 2017 roku trafił do Polski, rozegrał razem 292 spotkania w Śląsku i Legii. Ostatni raz w wyjściowej "11" wystąpił jednak we wrześniu ubiegłego roku.

10 lat i koniec. Zbigniew Boniek ogłosił wielki powrót

W czwartek 27 lipca Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w el. do Ligi Konferencji Europy. O 17:00 wybrzmi pierwszy gwizdek w meczu z Ordabasy w II rundzie kwalifikacji.