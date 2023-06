Carlitos znów odejdzie z Legii? Może walczyć o awans do pucharów

Legia Warszawa zakończyła sezon z Pucharem Polski oraz wicemistrzostwem kraju. Dzięki temu zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia znów będzie rywalizował w eliminacjach do europejskich pucharów, tym razem w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Legia zacznie zmagania od drugiej rundy, w której będzie rozstawiona. Podobnie będzie w przypadku awansu do trzeciej rundy. Z pewnością przed Legią ważne okno transferowe, w którym nie tylko muszą się wzmocnić, ale też pozbyć się niechcianych piłkarzy, którzy nie spełnili oczekiwań. Jednym z nich jest Carlitos.

Carlitos odejdzie z Legii? Może trafić na Cypr. Ale pod jednym warunkiem

Cypryjski portal sport-fm.com.cy podaje, że Carlitos mógłby odejść z Legii Warszawa po zakończeniu sezonu. Hiszpanem interesuje się AEK Larnaka, a wzmocnienie ofensywy jest priorytetem dla Xaviera Roki, który jest dyrektorem technicznym klubu z Cypru. Taki ruch mógłby dojść do skutku tylko w jednym przypadku, tzn. jeśli Carlitos rozwiąże umowę z Legią Warszawa i będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Warto dodać, że jego kontrakt ze stołecznym klubem wygasa po przyszłym sezonie.

Carlitos ma za sobą niezbyt udany sezon w barwach Legii. Po tym, jak został kupiony z Panathinaikosu Ateny za 400 tys. euro, to zdołał strzelić cztery gole i zanotować cztery asysty w 26 meczach. Jeśli finalnie rozstanie się z Legią, to wróci na Cypr po ośmiu latach, ponieważ od stycznia do lipca 2015 roku był piłkarzem Arisu Limassol. Obecnie w AEK-u występuje czterech piłkarzy dawniej związanych z ekstraklasą: Ivan Trickovski, Rafa Lopes (obaj Legia Warszawa, Lopes też Cracovia), Angel Garcia (Wisła Płock) i Adam Guyrcso (Pogoń Szczecin).

AEK Larnaca zakończył sezon ligi cypryjskiej na trzecim miejscu z 66 punktami i stratą ośmiu do mistrzowskiego Arisu Limassol. Mimo to finalnie wywalczył sobie możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. AEK do tej pory nie wygrał ani jednego mistrzostwa kraju (łącznie zostawał wicemistrzem pięć razy), a jego jedynymi trofeami są dwa Puchary Cypru (sezon 03/04 i 17/18) oraz jeden Superpuchar (sezon 18/19).