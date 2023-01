Legii chce jednego z najlepszych w ekstraklasie. Okazja na rynku transferowym

Osiem goli i trzy asysty w 16 meczach ligowych - to dorobek napastnika Jagiellonii Białystok - Marca Guala. Od Hiszpana zaledwie o jedną bramkę skuteczniejsi są jedynie Davo z Wisły Płock oraz Said Hamulić ze Stali Mielec.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Fight

Na początku roku "Przegląd Sportowy" poinformował, że Gual wymusza na działaczach Jagiellonii transfer do portugalskiej Vizeli. Do plotek odniósł się trener drużyny - Maciej Stolarczyk - który zapewnił, że Hiszpan niczego takiego nie robił. Dyrektor sportowy Jagiellonii - Łukasz Masłowski - przyznał natomiast, że piłkarz na pewno zostanie w klubie do końca kontraktu, który obowiązuje do zakończenia obecnego sezonu.

Lewandowski pokazał, co potrafi. Debiutanckie gole w Pucharze Króla [WIDEO]

Po nim Gual zostanie wolnym zawodnikiem. Kilka dni temu Hiszpan rozwiązał kontrakt z Dnipro-1 Dniepropietrowsk, czyli klubem, z którym związał się przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Początkowo napastnik zawiesił umowę, wiążąc się z Jagiellonią, a teraz jest już zawodnikiem jedynie polskiego klubu.

Legia zainteresowana Gualem?

To oznacza, że Gual może już negocjować z przyszłym pracodawcą. Hiszpan, jeśli nie podpisze nowego kontraktu z Jagiellonią, od 1 lipca będzie mógł zostać piłkarzem nowego klubu. I tę sytuację chce wykorzystać Legia Warszawa.

Kibic z Afryki zwrócił się do Lewandowskiego po polsku. Prawie się udało

Portal Meczyki.pl poinformował, że klub ze stolicy mocno przygląda się sytuacji Guala. Legia chciałby pozyskać Hiszpana już teraz, jednak to wydaje się niemożliwe z uwagi na pozycję zawodnika w Jagiellonii.

Warszawiacy poszukują skutecznego napastnika. Carlitos po powrocie do Legii zdobył tylko trzy bramki w 13 występach, a niemal bez przerwy kontuzjowany jest Blaz Kramer. Maciej Rosołek i Ernest Muci to zaś piłkarze, którzy nie czują się najlepiej w roli wysuniętego napastnika.

Pierwszy mecz w lidze w 2023 r. Legia zagra w niedzielę 29 stycznia, kiedy podejmie Koronę Kielce. Po 17. kolejkach legioniści są wiceliderem ekstraklasy z 32 punktami i dziewięcioma punktami straty do Rakowa Częstochowa.