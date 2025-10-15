Jest decyzja. Wiemy, gdzie odbędzie się hitowy mecz Polaków

Świetnie zapowiadający się pojedynek Polska - Włochy w eliminacjach do mistrzostw Europy U-21 odbędzie się w Szczecinie. Wielką radość z powodu tego faktu wyraził Alex Haditaghi, właściciel Pogoni Szczecin, który podkreślił, że to wspaniałe informacje dla miasta. We wpisie na platformie X zaprasza kibiców do szczelnego wypełnienia stadionu.

Zobacz wideo Rzeźniczak wylądował w okręgówce. Przekonał go Quebo

Haditaghi dumny. "Nie przegap okazji"

"Reprezentacja Polski U21 zmierzy się z Włochami w jednym z najważniejszych meczów roku. Właśnie tutaj, w naszym pięknym mieście i na naszym stadionie! To ogromne wydarzenie dla przyszłości polskiego futbolu" - zachwyca się Haditaghi.

"Już wkrótce ogłosimy sprzedaż biletów, pakiety VIP oraz limitowaną pulę lóż VIP. Nie przegap okazji, by zobaczyć futbol na światowym poziomie i wesprzeć kolejne pokolenie gwiazd. Wypełnijmy stadion i pokażmy, czym jest Szczecin" - dodał.

Stadion w Szczecinie może pomieścić 21 163 widzów. Patrząc na wspaniałą grę polskiej młodzieży, można spodziewać się, że na trybunach podczas meczu z Włochami zobaczymy sporo kibiców.

Jerzy Brzęczek z kapitalnym wejściem do drużyny. Polacy zachwycają

Nie bez powodu fani piłki nożnej zacierają ręce na mecz reprezentacji Polski do lat 21 z rówieśnikami z Włoch. W eliminacjach do mistrzostw Europy obie ekipy wygrały wszystkie cztery spotkania. W tabeli grupy E prowadzi Polska, bo ma lepszy bilans bramek (15:0 przy 12:2 Włochów).

Biało-Czerwoni zachwycili szczególnie w ostatnim starciu ze Szwecją, gdzie na terenie rywala zwyciężyli 6:0. Pod wodzą Jerzego Brzęczka nasza młodzież prezentuje piękny dla oka futbol.

Mecz Polska - Włochy w el. ME U-21 odbędzie się 14 listopada o godz. 17:00. Później z kolei do gry na PGE Narodowym wejdzie seniorska reprezentacja. Biało-Czerwoni o 20:45 zmierzą się z Holandią.