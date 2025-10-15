A jednak! Gwiazdor Barcelony podpisał nowy kontrakt. Ujawniono zarobki

Od jakiegoś czasu mówiło się o przedłużeniu kontraktu z Frenkiem de Jongiem. Saga z tym związana trwała bardzo długo. Doszło nawet do tego, że Holender rozwiązał umowę z agentem - Alim Dursunem, który miał - według hiszpańskich mediów - przeciągać negocjacje i oczekiwać wygórowanych prowizji.

FC Barcelona w końcu się doczekała. Gwiazdor przedłużył kontrakt

Ostatecznie w końcu piłkarzowi udało się porozumieć z klubem i w środę 15 października FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu z de Jongiem do 2029 roku. "Pomocnik Frenkie de Jong przedłużył kontrakt z FC Barcelona do 2029 roku. W środę Holender podpisał nową umowę w siedzibie klubu w obecności prezesa Joana Laporty" - czytamy w komunikacie.

"De Jong zwrócił się do mediów na zakończenie wydarzenia i zapewnił, że zawsze 'marzył o grze w Barcy', że chce, aby 'to marzenie trwało jeszcze przez wiele lat' i 'aby przedłużyć je tak długo, jak to możliwe'. Ponadto podkreślił, że czuje się 'bardzo dobrze z wszystkimi' i jest 'zmotywowany dobrą passą, jaką przechodzi drużyna'" - dodano.

Ujawniono zarobki de Jonga

W hiszpańskich mediach od razu zaczęło mówić się nt. zarobków Holendra. Padły nawet konkretne kwoty. "Klauzula odstępnego Frenkiego de Jonga wzrasta z 400 do 500 milionów euro. Będzie zarabiał 9-10 milionów euro netto za sezon" - pisze Barca Universal, który powołuje się na doniesienia "Que T'hi Jugues".

Frenkie de Jong dołączył do FC Barcelony z Ajaxu latem 2019 roku. W sezonie 2024/25 de Jong rozegrał 46 meczów, strzelając dwa gole. Od transferu zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla i dwa Superpuchary.

"Barca jest przekonana, że pomocnik może odegrać kluczową rolę w obecnym projekcie sportowym dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu" - zaznacza klub w komunikacie.

Wcześniej Duma Katalonii przedłużyła kontrakty m.in. z Ronaldem Araujo, Laminem Yamalem, czy Pedrim oraz Gavim.