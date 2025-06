Kulesza zaskoczy wszystkich?! Tego nazwiska nikt się nie spodziewał

Do tej pory głównymi faworytami do objęcia reprezentacji Polski byli polscy trenerzy. Faworytem mediów był Jan Urban. Wydaje się, że w ostatnich dniach na prowadzenie wysunęła się kandydatura Macieja Skorży - sam Cezary Kulesza pojechał do USA, gdzie odbywają się Klubowe Mistrzostwa Świata, w których bierze udział Urawa Red Diamonds. Do PZPN-u miał się zgłosić nawet sam Gareth Southgate, co brzmi jak scenariusz z pogranicza fantastyki.

Kosta Runjaić trenerem kadry? "Był telefon"

Okazuje się, że do grona trenerów, którzy mogą objąć reprezentację Polski można dopisać Kostę Runjaicia. Były trener Legii Warszawa i Pogoni Szczecin obecnie trenuje Udinese, a jego drużyna ma za sobą przyzwoity sezon - zajęła 12. miejsce w Serie A. "Był telefon z PZPN" - informuje Przegląd Sportowy Onet.

"W mediach jego nazwisko było już wymieniane, raczej luźno, natomiast nam udało się ustalić, że przedstawiciel PZPN kontaktował się w sprawie trenera Udinese z asystentem szkoleniowca, Przemysławem Małeckim i sondował możliwości ewentualnego podjęcia pracy przez byłego trenera Pogoni Szczecin i Legii Warszawa" - czytamy.

"Jak słyszymy, trener jest otwarty na rozmowy i siądzie do stołu z zarządem PZPN, bo uważa Polskę za swoją futbolową drugą ojczyznę i cały czas śledzi mecze polskiej Ekstraklasy, zwłaszcza swoich byłych klubów. Natomiast nie jest to temat łatwy, bo ma ważną umowę z Udinese" - dodaje portal.

Kosta Runjaić to jeden z nielicznych trenerów, który pracą w Ekstraklasie wybił się do lepszej ligi. Polskie drużyny poprowadził łącznie w 253 meczach i powinien być doskonale zorientowany w realiach naszego futbolu - a to coś, na czym ponoć zależy prezesowi PZPN.

Umowa Kosty Runjaicia z Udinese obowiązuje jeszcze przez rok. To oznacza, że PZPN musiałby za zatrudnienie tego szkoleniowca zapłacić.