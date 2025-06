On nie chce być nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jasny przekaz

Jeszcze wczoraj wydawało się, że Michał Probierz pozostanie na stanowisku trenera piłkarskiej reprezentacji. Cezary Kulesza po porażce Polski z Finlandią nie był bowiem skłonny do zmiany na stanowisku selekcjonera, ale jak się okazało - to sam 52-latek dziś podał się do dymisji. Czy jego następcą zostanie Maciej Skorża? Według eksperta jest to mało możliwe. "Słyszałem, że nie ma ochoty pracować z obecnym PZPN" - powiedział.