Zobaczył Polskę na Euro i wydał wyrok: Nawet nie chcę tego słuchać!

Reprezentacja Polski jako pierwsza pożegnała się z mistrzostwami Europy w Niemczech. I choć mecz z Holandią (1:2) rozbudził nasze nadzieje, to porażka z Austrią (1:3) brutalnie sprowadziła nas na ziemię. - Dużo się stało! Apetyty były rozbudzone, a tu znów wróciły stare demony. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja grała kiedyś jak Austriacy: wiedziała czego chce, gdzie ma biegać, jak podawać, bo na teraz my możemy na nich patrzeć z zazdrością - mówił nam tuż po meczu z Austrią Łukasz Gikiewicz.

- Byliśmy zagubieni, jak dzieci we mgle. Nie można wyjść tak na kluczowy mecz! Tu nawet Robert Lewandowski w pierwszym składzie nic by nie zmienił. Zawiedli Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski i Paweł Dawidowicz. Jeśli ten ostatni ma być szefem obrony, to po meczu z Austrią już wiemy, że nic z tego nie będzie - załamywał ręce.

- Niestety, graliśmy też bez napastników. Krzysztof Piątek strzelił gola, ale jak ktoś uważnie oglądał mecz, to widział, że nie było żadnej współpracy między nim a Adamem Buksą. Nie wracali się po piłkę, nie wychodzili między liniami... Tam było mnóstwo miejsca! Austria też była słaba w obronie, a my nawet poważnie ich nie sprawdziliśmy - żałował.

Michał Probierz powinien zostać! "To jedyna słuszna droga"

Gikiewicz docenił za to sposób, w jaki selekcjoner chce budować przyszłość reprezentacji Polski. - Czy Michał Probierz mógł przewidzieć, że kilku zawodników zagra tak słabo? Wydaje mi się, że nie. Chyba ta fantastyczna atmosfera na Olympiastadion w Berlinie trochę spętała im nogi. Zagraliśmy słabo i z Euro, na które awansowaliśmy jako ostatni, jako pierwsi odpadamy, ale ja widzę nadzieję na przyszłość. Nawet nie chcę tego słuchać, że ktoś chciałby teraz zwalniać Michała Probierza. Turniej nam nie wyszedł, ale chcieliśmy grać w piłkę. Może grając tylko "lagę" wygralibyśmy jakiś mecz, ale w dłuższej perspektywie nic by nam to nie dało. To nie wina Probierza, że nie wszyscy są tak wyszkoleni jak np. Piotr Zieliński. On teraz błyszczy i oby pozostali skorzystali z rad Probierza i odważnie grali w piłkę. To jedyna słuszna droga - zapewnił.

Polska w piątek przegrała w Berlinie z Austrią i nie ma już żadnych szans na to, by wyjść z grupy na Euro z trzeciego miejsca. Do rozegrania został jej jeszcze mecz z Francją, czyli z wicemistrzami świata, z którymi zmierzy się we wtorek o godz. 18 w Dortmundzie. Po remisie Francji z Holandią (0:0) wiemy, że kadra Probierza na pewno ukończy turniej na ostatnim miejscu w tabeli.