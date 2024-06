Szpakowski wskazał, kto powinien prowadzić reprezentację Polski

Reprezentacja Polski straciła matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024 po dwóch meczach. To efekt porażki 1:3 z Austrią, a także bezbramkowego remisu między Francją a Holandią. To oznacza, że spotkanie Polski z Francją w Dortmundzie będzie dla zespołu Michała Probierza "meczem o honor". W nim pewne jest, że nie zagra Wojciech Szczęsny, co Probierz ogłosił, rozmawiając w Hanowerze z dziennikarzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłos: W meczu z Francją powinniśmy zagrać czterema obrońcami

W trakcie meczu z Austrią Dariusz Szpakowski postanowił wygłosić długą przemowę dot. podsumowania występów Polaków na Euro 2024. - Ja myślę, że odzyskali dziś zaufanie kibiców, odzyskali wiarę i myślę, że tej wiary Biało-Czerwoni nie stracili. Pokazali, na co ich stać. Kiedy zadawano mi pytanie po meczu w Cardiff, po co my jedziemy tam, skoro wchodzimy kuchennymi drzwiami, mówiłem: "na salonach trzeba bywać". W takiej imprezie trzeba grać. Może za szybko uwierzyliśmy w to, że stać nas na więcej. Możemy gdybać. Porażka jak zawsze boli - przekazał komentator.

Kto powinien być selekcjonerem Polaków? Szpakowski mówi jasno. "Nie ma sensu"

Dariusz Szpakowski rozmawiał z portalem WP SportoweFakty po meczu z Polaków. Komentator TVP Sport wskazał, kto powinien prowadzić kadrę po Euro 2024. - A co nam da kolejna zmiana? Probierz odbudował dobrą atmosferę w reprezentacji. Przypomnijmy sobie, ile miał czasu na przygotowanie zespołu do turnieju. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co wolimy: grać lagę i jakimś cudem wyjść z grupy, żeby zaraz odpaść, tak jak miało to miejsce w Katarze, czy próbować grać w piłkę, żeby coś zbudować. Nie ma sensu poruszać się od ściany do ściany - powiedział, jednocześnie wskazując na pozostanie Probierza.

- My tak mamy, że wpadamy ze skrajności w skrajność. Niczego nie zbuduje się w pięć minut. Uderzanie w piłkarzy i Probierza dla wyładowania swojej złości nie ma sensu. Konstruktywna krytyka? Jak najbardziej - dodaje Szpakowski. - Reprezentacja nieco rozbudziła nasze apetyty. Pokonaliśmy w Warszawie Turcję i Ukrainę, powalczyliśmy w Hamburgu z Holandią. Teraz jest gdybanie i wiele pytań. Najważniejszy wniosek sprowadza się jednak do tego, że Austriacy po prostu są od nas lepszym zespołem - wyjaśnił.

A co Szpakowski uważa o krytyce, która pojawiła się w stronę Roberta Lewandowskiego? - Nie mam do niego pretensji. Trzeba wziąć pod uwagę, że za wiele nie trenował. Rozumiem, że niektórzy spodziewali się lepszego występu, ale znowu: brakuje w krytyce umiaru. Boję się, że po erze Lewandowskiego wpadniemy w jeszcze większy marazm. Na przestrzeni ostatnich lat odeszło z zespołu kilku bardzo ważnych zawodników, a mam wątpliwości, czy następcy w stu procentach weszli w ich buty. Pastwienie się nad Lewandowskim nie ma żadnego sensu - tłumaczy dziennikarz.

Jak może wyglądać mecz z Francją? - Nie ma dwóch zdań, że zespół podejmie walkę. Gdybym był selekcjonerem, postawiłbym na najlepszych. Tych, którzy moim zdaniem dawaliby największe nadzieje na godne pożegnanie z turniejem - podsumowuje Szpakowski.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Francja w Dortmundzie we wtorek o godz. 18:00 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.