Dudek broni Lewandowskiego. Porównał sport z polityką. "Ze skrajności w skrajność"

We wtorek reprezentacja Polski skompromitowała się w Kiszyniowie, przegrywając 2:3 z Mołdawią. Drużyna Fernando Santosa uległa 171. zespołowi świata, mimo że do przerwy prowadziła 2:0 po golach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego.

Na tego drugiego po meczu spadła wielka krytyka. Po meczu Lewandowski nie stanął przed kamerą TVP, a z dziennikarzami porozmawiał dopiero w strefie mieszanej. Eksperci mieli też pretensje do napastnika Barcelony, że nie pociągnął drużyny na boisku w kryzysowym momencie.

Były reprezentant krytykuje kadrowicza. "Wzbudza żal i współczucie"

- Zabrakło koncentracji, ale też przywództwa na boisku. "Lewego" bardzo szanuję jako piłkarza, ale czasem brakuje reakcji z jego strony, która pomogłaby drużynie - powiedział były selekcjoner polskiej kadry - Jerzy Brzęczek.

Dudek broni Lewandowskiego

Część dziennikarzy była jeszcze ostrzejsza, bo proponowała, by odebrać Lewandowskiemu opaskę kapitana. Napastnika Barcelony bronił jednak były kadrowicz - Jerzy Dudek.

- Żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na temat zmiany kapitana, to ja chcę usłyszeć odpowiedź na inne pytanie: jeśli nie Lewy, to kto? Kto miałby go zastąpić w roli kapitana reprezentacji? Szczerze, ja teraz takiej postaci nie widzę - powiedział były bramkarz m.in. Liverpoolu i Realu Madryt w rozmowie z "Faktem".

- W Polsce po przegranym meczu zawsze wszyscy mówią, że kapitan jest beznadziejny i nie potrafił odpowiednio zareagować w kryzysowej sytuacji. A jak wygramy i na dodatek Lewy strzeli dwa gole, to wtedy jest super. Dziennikarze mówią, że Robert pokazał charakter i jest rewelacyjny. Tak ze skrajności w skrajność - dodał.

- I tak jest w sporcie i w polityce. A to wszystko nie jest takie proste. Czy ktoś był w naszej szatni i widział, co się działo od wewnątrz? Wie, jak reagował "Lewy"? To tajemnice, o których być może dowiemy się za kilka miesięcy, albo nawet i lat - zakończył Dudek.