Urzędnik ze złością zareagował na obronę Świątek. "Po tym co zrobiliście z Marciniakiem"

Kilka dni temu antyrasistowskie stowarzyszenie "Nigdy Więcej" opublikowało oświadczenie, w którym broniło Igi Świątek. Dotyczyło ono negatywnych komentarzy dotyczących zaangażowania naszej zawodniczki w pomoc Ukrainie i poszerzaniu wiedzy na jej temat na całym świecie.

Skandaliczne słowa w kierunku Świątek skierował m.in. skrajnie prawicowy dziennikarz - Marcin Rola. - Głupiutka jeszcze dziewczyneczka. […] Pani jest Polką czy pani jest Ukrainką? Jakie pani barwy przyjmuje? […] Ileż można robić ze swojego kraju bantustan? Ileż można ciągle tak się upadlać? […] Do jasnej cholery, reprezentuje pani Polskę albo niech się pani zdecyduje, kogo pani reprezentuje: czy Polskę, czy Ukrainę? Może pani chce tam [wyjechać]?'" - mówił w audycji na kanale 'wRealu24'.

"Iga Świątek od początku wybuchu wojny wspiera Ukrainę. Także podczas turnieju Rolanda Garrosa nosiła na czapce wstążkę w barwach ukraińskiej flagi. Ten gest solidarności został potępiony przez zwolenników skrajnej prawicy, którzy zamieścili w sieci nienawistne komentarze na temat tenisistki" - czytaliśmy na początku oświadczenia "Nigdy Więcej".

I dalej: "Wśród wielu życzliwych komentarzy na ten temat społecznego zaangażowania Igi Świątek - w internecie pojawiły się również liczne wypowiedzi atakujące tenisistkę. Ich autorzy kwestionowali jej tożsamość narodową i oskarżali o działania na szkodę Polski".

Gdański polityk nie chciał oświadczenia o Świątek

Stowarzyszenie rozesłało oświadczenie po całej Polsce. Trafiło ono m.in. do gdańskiego ratusza. Na wiadomość nerwowo zareagował główny specjalista ds. sportu w biurze prezydenta Gdańska - Krzysztof Guzowski.

"Po tym, co zrobiliście z Marciniakiem, uprzejmie proszę o nieprzysyłanie mi więcej komunikatów. ŻADNYCH komunikatów" - napisał, cytowany przez trójmiejską "Gazetę Wyborczą".

Guzowski miał na myśli niedawną sytuację Szymona Marciniaka. Kilka dni przed finałem Ligi Mistrzów najlepszy sędzia na świecie pojawił się na konferencji biznesowej prawicowego polityka - Sławomira Mentzena. "Nigdy więcej" wydało w tej sprawie oświadczenie, domagając się od Marciniaka odcięcia od polityka i jego poglądów.

Kiedy sprawa zrobiła się głośna, przyjrzała się jej UEFA. Federacja miała nawet rozważać odebranie Marciniakowi finału Ligi Mistrzów. Ostatecznie tak się nie stało po serii oświadczeń z obu stron.

- Bardzo nas ta wiadomość zdziwiła i nieprzyjemnie zaskoczyła. Skoro urzędnik reaguje w taki sposób na naszego maila, to jak ma promować wartości, które miasto Gdańsk ma na sztandarach, czyli wolność, solidarność i różnorodność? - powiedziała "Wyborczej" Anna Tatar z "Nigdy Więcej", odnosząc się do postawy Guzowskiego. - To nieprawda, że "Nigdy więcej" zgłosiło sprawę sędziego do UEFA - dodała.