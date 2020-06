Polska może zorganizować finał Ligi Narodów

Maciej Sawicki w rozmowie z PAP powiedział, że UEFA już potwierdziła, że przyszłoroczny turniej finałowy Ligi Narodów zorganizuje zwycięzca naszej grupy eliminacyjnej, a więc Holandia, Włochy lub Polska. - Co będzie w przypadku zajęcia pierwszego miejsca w tabeli przez Bośnię i Hercegowinę? Wówczas decyzję podejmie UEFA - powiedział Sawicki w rozmowie z PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze za kadencji Brzęczka są "niekochani"? Krychowiak: "Po sukcesach są oczekiwania"

Finały Ligi Narodów na dwóch polskich stadionach

Już wiadomo, że jeśli Polska wygra grupę, to finałowy turniej rozegrany zostanie na PGE Narodowym i stadionie Legii w Warszawie. PZPN też wystąpił już poprzez Ministerstwo Sportu do rządu ws. deklaracji i niezbędnych gwarancji, które są potrzebne do aplikowania o prawo organizacji turnieju finałowego. Decyzja rządu w tej sprawie powinna zapaść do końca trzeciego kwartału tego roku.

Turniej Final Four, w którym biorą udział cztery najlepsze zespoły, pierwotnie miał odbyć się na początku czerwca 2021 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa i przesunięcie na ten termin Euro 2020. Na razie nie zmieniły się terminy rozpoczęcia fazy grupowej. Ta wystartuje jesienią, we wrześniu, kiedy Polska rozegra dwa mecze: z Holandią u siebie oraz Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe.

Tytułu zdobytego w pierwszej edycji LN broni Portugalia, która jest w grupie z Francją, Szwecją i Chorwacją.

Liga Narodów UEFA: kiedy zagrają Polacy?

4.09.2020 Holandia - Polska

7.09.2020 Bośnia i Hercegowina - Polska

8.10.2020 Polska - Włochy

11.10.2020 Polska - Bośnia i Hercegowina

14.11.2020 Włochy - Polska

17.11.2020 Polska - Holandia

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .