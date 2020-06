Roger Guerreiro nie wstydzi się swojej pracy. Ma jedno marzenie związane z Legią

Roger Guerreiro mieszka obecnie w Sao Paulo, gdzie założył swoją szkółkę piłkarską. Jednak nie jest to jedyne zajęcie, którego podjął się Brazylijczyk na piłkarskiej emeryturze. Pomocnik ze względu na obowiązki wobec rodziny oraz problemy z utrzymaniem w klubach piłkarskich, postanowił dorabiać jako kierowca.

- W 2017 roku piłka zakończyła moją karierę. Dokładnie w tej kolejności, bo to nie ja zdecydowałem o końcu. Ostatnie cztery-pięć klubów, w których grałem w Brazylii, nie płaciło mi pensji - przyznaje Roger Guerreiro - Trzeba było zarabiać, miałem przecież swój dom, rodzinę, za którą jestem odpowiedzialny. Wsiadłem do samochodu i postanowiłem pracować dla Ubera - dodał w "Przeglądzie Sportowym" Brazylijczyk.

Były reprezentant Polski chciałby jeszcze kiedyś zagrać na stadionie Legii Warszawa

Brazylijczyk przyznał, że jako kierowca pracował przez około cztery miesiące. Jednocześnie zaznacza, że nie wstydzi się tego okresu, a nawet odczuwał wtedy wiele radości, szczególnie gdy jego klienci rozpoznawali go i rozmawiali z nim o piłce.

Roger Guerreiro ma jeszcze jedno marzenie związane właśnie z piłką. Brazylijczyk opowiedział o swoich chęciach zamieszkania w Polsce na stałe, jednak ze względu na rodzinę jest to temat odległy. Ostatni raz odwiedził nasz kraj w 2016 roku, wtedy zrodziło się jedno z jego piłkarskich marzeń.

- Marzę, by kiedyś zagrać na stadionie Legii, choć zdaję sobie sprawę, że to raczej niemożliwe. Chyba że Legia kiedyś zrobi jakiś mecz pokazowy i zaprosi do gry swoich byłych zawodników (śmiech)? - powiedział Guerreiro i podkreślił, że do dziś pozostał kibicem Legii Warszawa. - W Brazylii nie mam możliwości oglądania Ekstraklasy, ale w internecie zawsze sprawdzę, czy Legia wygrała.

Roger Guerreiro zajmuje się obecnie szkoleniem młodych zawodników w Brazylii. W szkółce założonej przez Brazylijczyka znajduje się jego koszulka reprezentacji Polski, a jak sam przyznaje, jego podopieczni wciąż wypytują go m.in. o grę z Robertem Lewandowskim.

38-letni pomocnik w Ekstraklasie grał od 2006 do 2009 roku. Dla Legii Warszawa strzelił 21 goli oraz zdobył 15 asyst w 121 meczach. W drużynie narodowej wystąpił 26 razy i strzelił cztery gole. Brazylijczyk w sezonie 2005/2006 zdobył mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski w sezonie 2007/2008. Karierę zakończył w 2017 roku.