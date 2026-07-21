"Projekt Ekstraklasa" w Sport.pl. Jeszcze więcej autorskich treści o polskiej piłce klubowej!

Za nami piękny mundial. Wiele było obaw, czy turniej w Ameryce nie będzie za długi, czy poszerzona formuła i 48 uczestników nie odbije się na jakości, czy momentami nie będzie po prostu nudno. Ale nie było. To było 39 dni pełnych emocji, oczywistych i nieoczywistych bohaterów, pięknych bramek i fantastycznej, jakościowej gry.

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W Sport.pl relacjonowaliśmy mundial "a żywo", przez całą dobę, dostarczając naszym Czytelnikom nie tylko szybkich newsów, ale przede wszystkim autorskich i pogłębionych treści, w tym korespondencji prosto z Ameryki. Ale - choć za nami intensywny czas - nie chcemy dać odpocząć. Ani sobie, ani naszym Czytelnikom, kibicom piłkarskim, którzy każdego dnia tak chętnie i licznie odwiedzają nasz serwis.

Mundial się skończył, ale przed nami nasz "chleb powszedni", nasze emocje od lata do wiosny, cotygodniowe poruszenie, oczekiwanie i ekscytacja. Przed nami nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W Sport.pl rozpoczynamy go z rozbudowaną ofertą redakcyjną poświęconą polskiej piłce klubowej. Przez cały sezon w serwisie będziemy publikować autorskie analizy, wywiady, reportaże i komentarze, które pokażą rozgrywki z szerszej perspektywy - nie tylko przez pryzmat wyników, ale także ludzi, emocji i wciągających historii stojących za naszą ligą.

Na inaugurację sezonu nasza redakcja przygotowała specjalny tydzień (od 21 lipca) materiałów poświęconych startowi rozgrywek. Wśród nich znajdą się rozmowy z bohaterami nadchodzącego sezonu, autorskie rankingi oraz analizy szans kandydatów do mistrzostwa Polski, sylwetki zawodników, którzy mogą stać się odkryciami ligi, a także specjalne wydanie newslettera naszego ambasadora Łukasza Piszczka dedykowanego PKO BP Ekstraklasie.

Nowe formaty będą obecne w Sport.pl przez cały tydzień i przez cały sezon. Wśród nich znajdą się m.in.:

"Ekstraważne w Ekstraklasie" - komentarz Konrada Fersztera podsumowujący w każdy poniedziałek najważniejsze wydarzenia kolejki

pogłębione analizy we wtorkowym "Stanowisku komentatorskim" Michała Treli

środowa "Długa piłka", czyli wyczerpujące i angażujące wywiady dotyczące ekstraklasy

czwartkowy "EkstraHero" prezentujący bohaterów rozgrywek (nie tylko tych z boiska)

"Ekstrakt weekendu" - zapowiadający w każdy piątek najciekawsze wydarzenia i momenty nadchodzącej kolejki, wraz z typami redakcji Sport.pl

Poza "ramówką" planujemy również reportaże odsłaniające kulisy polskiej piłki, a także cykl "Moda na Ekstraklasę", pokazujący znane postaci ze świata kultury, mediów i życia publicznego, które od lat kibicują klubom Ekstraklasy. Nie zabraknie także relacji na żywo, rozbudowanych social mediów dotyczących Ekstraklasy oraz licznych materiałów wideo.

- Do obsługi Ekstraklasy powołaliśmy specjalny zespół dziennikarzy, w którym będą m.in. Konrad Ferszter, Dawid Szymczak, Filip Macuda, Dominik Stachowiak czy Bartosz Królikowski, ale oczywiście historie związane z ligową piłką będą opisywać także inni nasi autorzy - podkreśla Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl.

Ekstraklasa przeżywa obecnie jeden z najciekawszych momentów ostatnich lat. Coraz większe zainteresowanie kibiców, ambitne projekty klubów i coraz lepszy poziom sportowy sprawiają, że warto opowiadać o niej szerzej niż tylko przez pryzmat wyników. W Sport.pl chcemy pokazywać ludzi, kulisy, emocje i historie, które tworzą polską piłkę. Dlatego przygotowaliśmy Projekt Ekstraklasa, który będzie towarzyszył kibicom i naszym Czytelnikom przez cały sezon.

Nowe treści będziemy publikować w serwisie Sport.pl, kanałach społecznościowych, newsletterach oraz formatach wideo. Projekt jest elementem naszej strategii wzmacniania autorskiego dziennikarstwa sportowego oraz oferty Sport.pl+, w ramach której subskrybenci zyskują dostęp do pogłębionych analiz, komentarzy i ekskluzywnych materiałów.