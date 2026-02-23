Klub Ekstraklasy odpalił bombę! Chodzi o gwiazdę ligi

Tomas Bobcek został piłkarzem Lechii Gdańsk 4 września 2023 roku. Występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej Rużomberok sprzedał swojego piłkarza do trójmiejskiego klubu za kwotę 600 tysięcy euro. W pierwszym sezonie gry, gdy Lechia występowała jeszcze w Betlic 1. Lidze Słowak w 24 spotkaniach zdobył dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. W kolejnej kampanii, gdy klub z Gdańska powrócił do ekstraklasy Bobcek "przywitał" się z najwyższą klasą rozgrywkową w naszym kraju siedmioma trafieniami i dwoma asystami na przestrzeni 16 meczów.

Bobcek zostaje w Lechii Gdańsk

W tym sezonie słowacki napastnik jest liderem klasyfikacji strzelców z czternastoma bramkami w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Także tam zanotował dodatkowo cztery asysty. Na początku lutego 24-latek został uhonorowany nagrodą Najlepszego Ligowca Roku w Trójmieście za rok 2025. Nagrodę odebrał przed meczem Lechia - Cracovia.

Kontrakt piłkarza wygasał 30 czerwca 2027 roku, ale włodarze Lechii na długo przed jego zakończeniem podjęli rozmowy z piłkarzem oraz jego otoczeniem w sprawie przedłużenia trwającej umowy. W poniedziałek 23 stycznia strony ogłosiły porozumienie, na mocy którego Tomas Bobcek przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2030 roku.

„Podpisanie nowego kontraktu wiele dla mnie znaczy. Od pierwszego dnia czuję się tutaj jak w domu. Jestem wdzięczny za zaufanie okazane mi przez Prezesa oraz cały sztab Lechii, a także za niesamowite wsparcie, które nieustannie otrzymuję od kibiców. Cieszę się, że przez kolejne sezony mogę dumnie reprezentować biało-zielone barwy" - powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Wartość Słowaka według portalu "Transfermarkt" wynosi 5 milionów euro. Warto zauważyć, iż na koniec poprzedniego sezonu kwota ta oscylowała w granicach 750 tysięcy euro, a po starcie bieżącej kampanii wzrosła dwukrotnie, by "dobić" do tej, która jest obecnie.