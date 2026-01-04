Powrót na stronę główną

Wstrząs u potencjalnych rywali Polaków! Selekcjoner wyrzucony

Polska niedługo rozpocznie ostatnią fazę rywalizacji o mundial 2026 - baraże. W trakcie trwania eliminacji sporo się działo, aż doszło do zmiany selekcjonera, którym aktualnie jest Jan Urban. Nasi potencjalni grupowi rywale również mają swoje kłopoty - nieudany Puchar Narodów Afryki sprawił, że postanowili rozstać się z selekcjonerem.
Tunezja bardzo kiepsko poradziła sobie na Pucharze Narodów Afryki. Zespół co prawda awansował do fazy pucharowej. W grupie z Ugandą, Tanzanią i Nigerią zdobyli cztery punkty i awansowali do 1/8 finału. Tam ich rywalem było Mali, które zatriumfowało po rzutach karnych.

Potencjalni rywale Polaków na MŚ stracili trenera

W mocnych słowach to, co zrobili tunezyjscy piłkarze skomentował Romain Molina w serwisie X. "Tunezja może winić tylko siebie, podczas gdy Mali w końcu odniosło sukces w meczu, w którym wszystko wydawało się zmierzać w przeciwnym kierunku" - napisał i dodał, że to raczej koniec przygody dla selekcjonera Tunezji Samiego Trabelsiego, "którego federacja nie chciała zatrzymać na mistrzostwach świata" - zaznaczył.

Później dziennikarz dodał potwierdzenie. "To koniec kariery Samiego Trabelsiego na czele reprezentacji Tunezji" - zapewnił we wpisie.

Warto przypomnieć, że Tunezja to potencjalny rywal Polski na mistrzostwach świata. Trafiła ona do grupy F z Holandią i Japonią oraz drużyną, która zostanie wyłoniona w barażach.

Najpierw Polska zagra z Albanią w półfinale baraży. A jeśli zwycięży zmierzy się z triumfatorem starcia Szwecji z Ukrainą. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Samiego Trabalesiego, który prowadził Tunezję od lutego 2025 roku.

