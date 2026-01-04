Bułka zarabia miliony. Zdradził, na co wyda pieniądze. Wieczny szacunek

Wydawało się, że Marcin Bułka prędzej czy później trafi do jednego z największych europejskich klubów. Polski bramkarz przez ostatnie lata był pewnym punktem francuskiej Nicei. Wcześniej jego talent zauważono w Chelsea, gdzie występował w zespołach młodzieżowych i PSG. Bułka latem poprzedniego roku zaskoczył wszystkich, mimo ofert z czołowych europejskich lig wciąż młody goalkeeper zdecydował się na transfer do grającego w Saudi Pro League Neom FC.

Pieniądze nie zmieniły Bułki. Chcę pomagać dzieciom chorym na cukrzycę

Podpisanie kontraktu z Neom FC dla Marcina Bułki oznaczało zarobienie fortuny. Polak przez cztery lata może liczyć na gażę wynoszącą 10 mln euro rocznie. Pieniądze nie zmieniły jednak Bułki. Bramkarz od dziecka choruje na cukrzycę typu 1. W rozmowie z "Kanałem Sportowym" zdradził, że część zarobionej w Arabii Saudyjskiej fortuny zamierza wydać na pomoc najmłodszym, którzy borykają się z takim samym problemem jak on. O swoich problemach zdrowotnych goalkeeper opowiedział też w naszym programie "Od kulis".

- Byłem załamany, ale wtedy mama wzięła sprawy w swoje ręce i mnie uratowała. Zaczęła czytać wszystko o cukrzycy, szukała historii osób, którym się udało. To ona znalazła historię Michała Jelińskiego - mistrza olimpijskiego, wioślarza, który również choruje na cukrzycę. Jego przykład pokazał mi, że jeśli on może trenować na takim poziomie, to ja też mogę. To był moment, w którym wróciła mi motywacja, a mama pokazała mi, że warto walczyć, nawet jeśli szanse są małe - powiedział "Sport.pl" Marcin Bułka.

Bułka od dawna jest zaangażowany w pomoc cierpiącym na cukrzycę

Marcin Bułka od dawna wspiera cierpiących na cukrzycę. Bramkarz jest ambasadorem "Fundacji Dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą".

- Cieszę się, że mogę być ambasadorem fundacji. Chcę pomagać dzieciom i dorosłym, którzy dopiero zaczynają tę drogę. Wiem, jak bardzo potrzebne są edukacja, wsparcie i świadomość. Sam przeszedłem przez ciężkie momenty i chcę, żeby inni nie musieli powtarzać moich błędów - powiedział w wywiadzie dla "Sport.pl" Marcin Bułka.

Ostatnio kariera sportowa Marcina Bułki wyhamowała przez poważną kontuzję. Bramkarz we wrześniu podczas treningu swojego klubu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Wrócić może dopiero w przyszłym sezonie. W rozmowie z "Kanałem Sportowym" goalkeepera zapytano również czy chciałby mieszkać w Polsce na stałe. Jak sam stwierdził chciałby tutaj tylko pomieszkiwać. Najwyżej ocenił życie w Nicei i Miami.