Sensacyjne wieści ws. Kane'a! Tego mu nie wybaczą

Harry Kane w dwa lata w 95 meczach dla Bayernu Monachium strzelił 85 goli i zanotował 26 asyst - to mówi samo za siebie. Jednak dziennikarz Matt Law z "The Telegraph" donosi, że w środowisku niesie się pogłoska, iż Anglik zamierza wrócić do ojczyzny już w przyszłym roku, po mistrzostwach świata. Nie ma być to jednak Tottenham.