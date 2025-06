Na kibiców padł blady strach przed KMŚ. Wszystko przez jednego człowieka

Od kilku dni przez Stany Zjednoczone przechodzi fala protestów przeciwko działaniom przeprowadzanych przez funkcjonariuszy urzędu ds. imigracji ICE. Dotyczą one zatrzymywania i deportowania imigrantów. M.in. w Los Angeles i Nowym Jorku, ale też innych dużych miastach demonstranci starli się z oddziałami Gwardii Narodowej. Doszło także do aresztowań. "Choć wiele protestów w mieście [Los Angeles - przyp. red.] miało pokojowy charakter, niektóre przerodziły się w starcia, podczas których władze użyły gazu łzawiącego, a funkcjonariusze strzelali do demonstrantów amunicją, która najprawdopodobniej nie była śmiercionośna" - podało NBC.

Działania Donalda Trumpa sparaliżują Klubowe Mistrzostwa Świata?

Do zamieszek w amerykańskich miastach dochodzi na kilka dni przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. "Daily Mail" opisuje, jak mogą one wpłynąć na obecnych miejscu kibiców. "Chaos na Klubowych Mistrzostwach Świata w USA: antyimigracyjny atak Trumpa powoduje, że kibice obawiają się aresztowania, oddziały w stylu wojskowym szturmują Filadelfię, gdzie grają Manchester City i Chelsea, a meksykańscy kibice udają się do ogarniętej zamieszkami Kalifornii" - czytamy.

"Przygotowania do zbliżających się Klubowych Mistrzostw Świata zostały zakłócone przez ostatnie działania Donalda Trumpa mające na celu zwalczanie imigracji w Stanach Zjednoczonych" - opisuje brytyjska gazeta. "Problemem dla organizatorów Klubowych Mistrzostw Świata jest to, że na stadionie Rose Bowl w samym sercu Los Angeles ma się odbyć sześć meczów w ciągu 10 dni" - dodano, zauważając, że w tym tygodniu centrum miasta było zamknięte we wtorek i jest w środę w godzinach od 20. do 6. rano czasu lokalnego.

- Nie, nie mam żadnych obaw w tym sensie, że jesteśmy bardzo uważni na wszelkie kwestie bezpieczeństwa. Najważniejszą rzeczą dla nas jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim kibicom - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino cytowany przez "Daily Mail".

W gazecie jednocześnie wyrażono niepokój, że doszło do otwartego konfliktu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a gubernatorem stanu Kalifornia Gavinem Newsomem. "Właśnie złożyłem wniosek o pilne zablokowanie nielegalnego rozmieszczenia przez Trumpa żołnierzy piechoty morskiej i Gwardii Narodowej w Los Angeles" - pisał Newsom na portalu X.

Klubowe Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych zostaną rozegrane w dniach 15 czerwca - 13 lipca. Wystąpią w nich 32 drużyny m.in. z Europy, Meksyku, Japonii czy Arabii Saudyjskiej. Podzielone one zostaną na osiem grup. Dwie najlepsze ekipy z każdej z nich awansują do 1/8 finału i dalej rywalizacja będzie toczyła się w systemie pucharowym do samego finału.