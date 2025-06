Raków Częstochowa zakończył sezon dużym rozczarowaniem. Nie udało mu się odzyskać mistrzostwa Polski, czego było bardzo blisko, gdyż do Lecha Poznań tracił zaledwie punkt. Pozytywna informacja jest taka, że w nadchodzących rozgrywkach zespół będzie rywalizował przynajmniej w europejskich pucharach. Aby móc powalczyć o dobry rezultat, potrzebne będą jednak transfery. Jak się okazuje, z drużyną może za to pożegnać się jeden z liderów.

Gwiazdor Rakowa może odejść. "On nie chce grać w tym zespole"

Chodzi o Jonatana Brauta Brunesa. Niedawno Raków podjął decyzję o wykupieniu go z OH Leuven za dwa miliony euro. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie opuści jednak częstochowski klub. - Dziś pod dużym znakiem zapytania stoi przyszłość Brunesa. Myślę, że kibice z Częstochowy nie do końca zdają sobie sprawę, jak wygląda sytuacja. Przedłużenie kontraktu odebrano jako sukces, jako pewnik, że będzie on grał w Rakowie - powiedział Kacper Tomczyk na antenie Meczyki.pl.

Dodał, że napastnik nie obserwuje nawet drużyny w mediach społecznościowych. - Brunes za wszelką cenę chce odejść z Rakowa. W Częstochowie liczą na to, że jeśli odpocznie na urlopie i wróci, to zmieni zdanie, ale on nie chce grać w tym zespole - uzupełnił. Dziennikarz wyznał, że niepewna jest też przyszłość Gustava Berggrena.

Podobne wieści publikował ostatnio "Przegląd Sportowy Onet". "U Norwega przez ostatnie miesiące wydarzyło się tyle, że myśli o zmianie klubu" - oznajmiono, dodając, że decydujące miało być to, że Raków nie zdobył tytułu, przez co nie zagra w Lidze Mistrzów.

Gdyby faktycznie Brunes nie zmienił zdania, działacze Rakowa mają być rzekomo gotowi, by rozważyć "atrakcyjną" ofertę, czyli wyższą niż kwota, za którą został wykupiony. Inne opcje zakładają sprzedaż piłkarza po eliminacjach Ligi Konferencji lub rozstanie z nim zimą, gdy wypromuje się jeszcze bardziej w europejskich pucharach. "Niby umowa Brunesa jest ważna, a pytań nie brakuje" - skwitowano.

Brunes, który jest kuzynem supersnajpera Manchesteru City Erlinga Haalanda, rozegrał w tym sezonie 32 mecze w ekstraklasie. Był szóstym najskuteczniejszym strzelcem ligi z dorobkiem 14 trafień. I choć początek miał nie najlepszy, gdyż w sierpniu dostał po 20 minutach "wędkę" w meczu z GKS-em Katowice, to finalnie może uznać zakończony sezon za udany.