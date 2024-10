Skandal podczas hitu Ekstraklasy. Kibicowi grozi długa odsiadka

Hit ekstraklasy Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (1:1) nie zawiódł, ale w trakcie spotkania jeden z kibiców dopuścił się kradzieży. Jak przekazała białostocka policja, do zdarzenia doszło w sektorze gości, a złodziej został już zatrzymany i doprowadzony do aresztu. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl