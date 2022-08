Polska blisko awansu w rankingu UEFA. Punktowała tak, że tylko jeden kraj był lepszy

Mogło być pięknie, ale skończyło się tak, że polskie kluby ledwo wykonały plan minimum. Ostatni raz dwie polskie drużyny w europejskich pucharach mieliśmy w 2015 r., kiedy to w fazie grupowej Ligi Europy zagrały Legia i Lech. O tamtych pięknych czasach zdążyliśmy już zapomnieć, a nasze apetyty rozbudził ostatnio Raków. Ekipa Marka Papszuna mimo dogrywki w Pradze przegrała ze Slavią i jesienią w europejskich pucharach zagra tylko Lech.

Tylko jeden kraj w tych eliminacjach punktował lepiej od Polski

Poznaniacy wystąpią w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. To dopiero trzeci w hierarchii europejski turniej organizowany przez UEFA, ale nagrody finansowe (3 mln euro za awans) czy punkty do klubowego rankingu, są tu niemal identyczne, jak w teoretycznie mocniejszej Lidze Europy. Niezłe występy naszych klubów w eliminacjach pucharów niosą za sobą kilka dobrych informacji.

Po pierwsze: Polska wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o liczbę punktów zdobytych do krajowego rankingu. Te zdobywa się za wygrane i remisy. Liczba tych punktów dzielona jest przez wszystkie drużyny z danego kraju, które startowały w europejskich eliminacjach. Tak się złożyło, że nasze kluby (głównie Raków i Lech, ale też Lechia i Pogoń) dały nam w sumie 3,500 punktu. Oczywiście kluby z najlepszych lig grać eliminacji niemal nie muszą lub zaczynają się one dla niech w późniejszych rundach, ale porównując się z innymi dobrymi ligami tyle punktów, co Polacy, nie zdołali na boisku na razie ugrać Czesi, Szwajcarzy, ani Turcy, czy Szwedzi.

4,500 punktów do krajowego rankingu zgarnął co prawda... Liechtenstein, ale to dzięki rezultatom FC Vaduz, który awansował do fazy grupowej LKE. Liechtenstein ma tylko jednego przedstawiciela w pucharach, więc wyników tego państwa nie dzieli się na liczbę klubów startujących w rozgrywkach. Jedna wygrana Vaduz, liczona jest jako jeden punkt, a jedna wygrana Rakowa czy Lecha liczona była jako 0,250 punktu, bo Polska w kwalifikacjach europejskich pucharów miała cztery drużyny. Vaduz dla Liechtensteinu zdobył rekordowe 4,5 punktu, ale Polska na razie jeśli chodzi o punktowanie, jest zaraz za maleńkim państwem. Oczywiście wraz z awansem czeskiej Viktorii i izraelskiego Maccabi do Ligi Mistrzów ich drużyny za awans dostaną dodatkowe cztery punkty, które też zaważą na rankingu krajowym, ale jeśli patrzeć tylko na punkty z wygranych i remisów, to Polska uzbierała ich więcej.

Dzięki dobrym wynikom w przyszłym sezonie wzrośnie minimalny współczynnik dla klubów z polskiej ligi. Teraz było to 3,175, za rok - co najmniej 3,5. To powinno sprawić, że kluby na pewno będą rozstawione w 1. rundach el. LKE, co w tym sezonie udało się rzutem na taśmę (byliśmy wtedy ostatnimi rozstawionymi drużynami).

W dodatku swoje klubowe rankingi już nieco nabili sobie i Lech, i Raków. W przyszłym sezonie, jeśli "Kolejorz" zagra w kwalifikacjach europejskich pucharów, to będzie miał ranking na poziomie minimum 7,500 punktów. To w przypadku gry o Ligę Mistrzów raczej zapewniłoby mu rozstawienie w 1. rundzie jej eliminacji. W tym roku zabrakło do tego niewiele i Lech tego rozstawienia tam nie miał. Trafił na najmocniejszy Karabach i z myślami o Champions League pożegnał się na "dzień dobry". Również Raków przy rankingu 5,000 miałby szanse na coś, czego nie doświadczył w tym sezonie - rozstawienie nawet w II rundzie el. LKE.

Lech osobisty ranking może jeszcze poprawić. Kolejne punkty będą mu dopisywane za punktowanie w fazie grupowej LKE. Lech zdobędzie dodatkowe punkty do swego rankingu, jeśli w fazie grupowej ugra co najmniej trzy punkty. Jak są one ważne, widać nawet teraz. Lech do grupy tegorocznej LKE będzie losowany z ostatniego, czwartego koszyka. Trafi zatem na mocniejszych rywali. Gdyby te prognozowane teraz 7,500 punktu miał przed tym sezonem, to byłby losowany z trzeciego koszyka.

Awans w rankingu był możliwy nawet teraz

Przy europejskich pucharach, warto jeszcze zerknąć na ranking krajowy. Nasza liga, która ostatnimi latami głównie spadała w zestawieniu, od roku powoli odrabia straty. Obecnie jest 28. Dzięki niezłemu wynikowi naszych drużyn w tym sezonie już w 4. rundzie eliminacji LKE mogliśmy wyprzedzić w zestawieniu 27. Słowację. Ostatecznie nasi sąsiedzi obronili swą lokatę, ale co się odwlecze, to nie uciecze. W Europie reprezentuje ich już tylko Slovan Bratysława, który wygrał ze Zrinjskim po rzutach karnych i awansował do fazy grupowej LKE. Oznacza to, że Słowaków będziemy gonić w spotkaniach fazy grupowej, w której Lech musi wygrać jeden mecz więcej od ekipy ze Słowacji.

Co dawałby nam ewentualny awans w krajowym rankingu o jedną pozycję? Oprócz lepszego samopoczucia raczej niewiele, ale gonić trzeba też znajdujących się przed nami Węgrów (jedna drużyna w europejskich pucharach) oraz Rumunię (dwa kluby w grze) i marzyć, by dognić będącą przed nimi Bułgarię (1 klub w pucharach). Choć na razie nie jest pewne, które lokaty w rankingu będą przynosiły korzyści w sezonie 2024/25 (np. późniejsze zaczynanie rozgrywek), to prawdopodobne jest, że jednym z granicznych obszarów może być właśnie 24. lokata.

Tak wygląda aktualna sytuacja w rankingu UEFA w miejscach 23.-31.:

23. Szwecja 20,500 pkt - 2 drużyny pozostałe w pucharach

24. Bułgaria 18,250 pkt - 1 drużyna

25. Rumunia 17,750 pkt - 2 drużyny

26. Węgry 17,625 pkt - 1 drużyna

27. Słowacja 16,750 pkt - 1 drużyna

28. Polska 16,500 pkt - 1 drużyna

29. Azerbejdżan 14,625 pkt - 1 drużyna

30. Kazachstan 12,625 pkt - bez drużyn

31. Słowenia 12,5 pkt - bez drużyn

Lech jak zwykle w Europie walczył będzie nie tylko o swoje punkty i pieniądze, ale też lepsze jutro dla polskiej ekstraklasy.