Rosjanie wyrzuceni poza nawias. UEFA się nie cacka. Kolejne wykluczenia

Mimo różnych obaw o zachowanie europejskiej federacji, ta nie zamierza odpuszczać Rosjanom za ich trwającą agresję zbrojną. W bieżącym sezonie UEFA wyrzuciła z Ligi Europy Spartaka Moskwa, a FIFA reprezentację Rosji z walki o mistrzostwa świata w Katarze. Na tym jednak nie koniec.

UEFA wyrzuca Rosjan z kolejnych rozgrywek! Europejskie puchary, Liga Narodów, ME kobiet...

Jak poinformowała w poniedziałek UEFA, rosyjskie drużyny nie zostaną dopuszczone do gry w europejskich pucharach w sezonie 2022/23. Rosjan zabraknie więc w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy. To samo dotyczy również rozgrywek kobiecych, a w rankingu krajowym Rosja ma otrzymać najniższy współczynnik z ostatnich pięciu lat. UEFA zweryfikowała też listy uczestników, dokonując korekt w ścieżce zespołów z niektórych krajów.

Na poniedziałkowych decyzjach federacji ucierpią także reprezentacje Rosji. Kobiecy zespół został wykluczony z letnich mistrzostw Europy kobiet, które odbędą się w lipcu w Anglii. Miejsce Rosjanek zajmie Portugalia.

W Lidze Narodów mężczyzn Rosja automatycznie została sklasyfikowana na ostatnim miejscu w swojej grupie dywizji B, w której miała się mierzyć z Islandią, Izraelem i Albanią. To oczywiście oznacza też spadek Rosjan do niższej dywizji C.

Co dalej? Rosyjskie kadry zostały wykluczone z europejskich eliminacji do MŚ kobiet (2023) oraz eliminacji do Euro U-21. Rosjanie i Rosjanki zostały także wyrzucone z innych eliminacji do młodzieżowych ME, a także wszelkich rozgrywek w futsalu.

Euro 2028 lub 2032 w Rosji? Nic z tych rzeczy

Ponadto UEFA poinformowała, że uznała wniosek Rosjan o organizację Euro 2028 i Euro 2032 za nieważny, odnosząc do przepisu mówiącego o tym, że oferta organizacji rozgrywek UEFA nie może przynieść złej reputacji europejskiej federacji. Dodano również, że organizacja ta wiąże się z automatyczną kwalifikacją do turnieju zespołu gospodarza, a biorąc pod uwagę, że nie wiadomo, kiedy zawieszenie Rosjan zostanie zniesione, decyzja o przyjęciu wniosku byłaby sprzeczna z lutową decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA.

Komitet Wykonawczy UEFA ma pozostać w gotowości do zwołania kolejnych posiedzeń w celu ponownej oceny sytuacji prawnej i faktycznej w miarę jej rozwoju i podjęcia dalszych decyzji w razie potrzeby.