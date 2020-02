Okres przygotowawczy do sezonu Major League Soccer wykorzystał nowy nabytek New England Revolution - Adam Buksa. W nocy z 16 na 17 lutego Polak zdobył swojego pierwszego gola dla drużyny z MLS. 23-letni Polak wpisał się na listę strzelców w 28. minucie meczu.

REKLAMA

New England Revolution dwukrotnie musiało odrabiać straty. Pierwszą bramkę w meczu zdobył w 22. minucie zdobył piłkarz z Minnesoty Luis Amarilla. Sześć minut później, strzałem z ponad szesnastu metrów, wynik wyrównał Adam Buksa. Jest to pierwszy gol 23-letniego napastnika, który ma zostać głównym filarem ataku New England Revolution w MLS.

W 36. minucie drugą bramkę dla swojego zespołu zdobył Luis Amarilla, który wykorzystał rzut karny. Wynik meczu na 20 minut przed końcem ustalił Gustavo Bou.

Adam Buksa - transfer do MLS

W zimowym okienku transferowym klub ze Stanów Zjednoczonych pozyskał napastnika Pogoni Szczecin za ponad cztery miliony euro. W sezonie 2019/2020 rozegrał w barwach Pogoni Szczecin 18 spotkań, w których zdobył siedem goli. Łącznie Adam Buksa wystąpił w 98 meczach ekstraklasy, zdobywając 27 goli i 12 asyst.