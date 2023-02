Ciężka choroba zrobiła z jego nogi plastelinę. Olimpijczyk szokuje [WIDEO]

Takiej przypadłości chyba nikt się nie spodziewał. Brytyjski dyskobol i olimpijczyk z 2012 roku z Londynu Lawrence Okoye pokazał, że coś dziwnego dzieje się z jego ciałem. Gdy mocniej przyciskał palcem, na jego nodze pojawiały się dość spore wklęśnięcia. Filmik umieścił na Tik-Toku. Wywołał on spore zamieszanie i szybko doczekał się aż 8,5 miliona wyświetleń. Niepokojące jest to, że skóra sportowca do końca nagrania nie wróciła do poprzedniego stanu.

Wstrząsające nagranie. Olimpijczyk robił w nodze dołki jak w plastelinie. Ma zapalenie tkanki łącznej

W czasie nagrania Okoye wykonał kilka takich dołeczków i porównał swoją skórę do plasteliny. "To jest wstrząsające" - napisał, ostrzegając widzów o słabszych nerwach przed oglądaniem.

Okazuje się, że lekkoatleta ma infekcję skóry zwaną zapaleniem tkanki łącznej. Infekcja rozwinęła się po tym, jak kilka tygodni wcześniej zmiażdżył sobie nogę - pisze "New York Post". - Mnóstwo ludzi próbowało mnie przekonać, że mam chorobę serca lub wątroby, chorobę nerek, raka i cukrzycę, ale oczywiście tak nie jest - wspominał Brytyjczyk.

Przy tego typu chorobie skóra może także stać się czerwona i opuchniętą lub być ciepła i delikatna w dotyku. U sportowca rozwinęły się jednak wyjątkowo skrajne objawy. Na szczęście wklęśnięcia wkrótce zniknęły. Zapalenie to jest wyjątkowo groźne. Bez odpowiedniego leczenia może skutkować rozprzestrzenieniem bakterii, a w konsekwencji zapaleniem opon mózgowych lub bardzo groźną i potencjalnie śmiertelną sepsą (posocznicą).

Okoye w swojej karierze sportowej trenował nie tylko rzut dyskiem. Po letnich igrzyskach olimpijskich w 2012 r. na których zajął 12. miejsce, zdecydował się na futbol amerykański i występy w NFL. Sportowiec grał w Jets, Dolphins, Cowboys i Cardinals, ale po blisko 10 latach wrócił do lekkiej atletyki. W zeszłym roku zdobył nawet srebrny medal Igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i brąz mistrzostw Europy w Monachium.