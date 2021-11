"Nazwali mnie zdrajczynią ojczyzny, groziła mi najgorsza kara. Chcę startować dla Polski"

Za materiał wideo dziękujemy AZS AWF Warszawa.

Dla 24-letniej Cimanouskiej, która specjalizuje się na dystansach 100 i 200 metrów, problemy zaczęły się podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Na Instagramie skrytykowała trenera i działaczy swojej federacji. W efekcie władze państwowe nakazały sprowadzenie jej do kraju. W białoruskich mediach została okrzyknięta "zdrajczynią ojczyzny". Groziło jej niebezpieczeństwo i surowe represje.

- Pewnie trafiłabym do więzienia lub kliniki psychiatrycznej. W rządowych serwisach informacyjnych mówili, że jestem niepoczytalna. Nie mogę wrócić do mojego kraju - opowiada Cimanouska w rozmowie z Damianem Bąbolem. - I dopóki Aleksander Łukaszenka będzie prezydentem, to się pewnie nie zmieni.

Schronienie znalazła w Polsce, a swój nowy bezpieczny i sportowy dom w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.