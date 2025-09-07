Tusk reaguje na wynik meczu koszykarzy. Sygnał dla kadry Urbana

Biało-Czerwoni nie najlepiej weszli w spotkanie 1/8 EuroBasketu z rywalami z Bałkanów. Pozwalali im na oddawanie wielu rzutów za trzy, z czego Bośniacy skrzętnie korzystali. Z kolei sami Polacy nie grzeszyli skutecznością. Na szczęście z czasem weszli w mecz i ostatecznie triumfowali 80:72.

Tusk napisał o awansie Polaków. "Nie tylko polityką człowiek żyje"

Awans do najlepszej ósemki drużyn w Europie to niebywały sukces podopiecznych Igora Milicicia. Biało-Czerwoni głównie zawdzięczają go fenomenalnemu Jordanowi Loydowi, który zdobył 28 punktów, a także Mateuszowi Ponitce, który zanotował double-double, do 19 punktów dołączając 11 zbiórek. Po wygranej polskich koszykarzy głos zabrał premier Donald Tusk.

- Nie tylko polityką człowiek żyje. I nie tylko piłką. To, co pokazali Polacy na EuroBaskecie w meczu z Bośnią i Hercegowiną, nie tylko kapitan Mateusz Ponitka i Jordan Loydowski, było pokazem waleczności i wiary w zwycięstwo. Gratulacje! Dobry przykład przed meczem z Finlandią - napisał premier Polski.

Jak widać, spolszczanie nazwiska naturalizowanego Amerykanina poprzez dodanie charakterystycznej dla naszego języka końcówki "ski" weszło w nawyk także politykom. Loyd znakomitą postawą na boisku z pewnością przekonał wielu krytyków naturalizacji zawodników spoza polskich granic do słuszności takich ruchów.

Tusk odniósł się także do kolejnego meczu reprezentacji, którym polscy fani będą mogli emocjonować się w niedzielę. Miał na myśli spotkanie piłkarzy, którzy o 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finlandię. Pozostaje mieć nadzieję, że piłkarze podtrzymają zwycięską passę rozpoczętą przez kolegów z koszykówki.

