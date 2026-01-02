Tyle walk stoczy jeszcze Usyk. Wszystko jasne

Usyk musiał przejść długą drogę, zanim zaczął pokonywać najcięższych i najlepszych pięściarzy na świecie. Na profesjonalizm przeszedł "dopiero" w 2012 roku, tuż po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Londynie. Następnie zaczął budować swoją pozycję w kategorii cruiser. W 2016 roku zdobył tytuł mistrza świata WBO po tym, jak pokonał Krzysztofa Głowackiego. To był początek jego naprawdę wielkiej kariery.

Tyle jeszcze pojedynków czeka Usyk. Sam to potwierdził

Ukrainiec w ostatnich latach dwukrotnie zostawał niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej - najpierw pokonując Tysona Fury'ego, a następnie Daniela Dubois. Eksperci nie mają obecnie żadnych wątpliwości: Usyk nie musi już nic udowadniać, jest jednym z najlepszych pięściarzy XXI wieku. Mimo tego 38-latek podkreśla, że ma jeszcze w sobie sportowy głód. Zdradził też, że karierę najprawdopodobniej skończy w wieku 41 lat.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że kolejnym rywalem Usyka będzie Deontay Wilder. Do niedawna czołowy pięściarz globu, który jednak po porażkach z Tysonem Fury'm widocznie osłabł i nie jest już uważany za tak groźnego przeciwnika jak kiedyś. W rozmowie z "The Ring" Usyk wypowiadał się o chęci zmierzenia się z Amerykaninem, ale też ocenił, ile jeszcze pojedynków zostało mu do końca kariery. - Myślę, że czekają mnie jeszcze dwie, trzy walki - powiedział.

Wilder ostatni raz w ringu był widziany w czerwcu 2025 roku. W siódmej rundzie znokautował wtedy rodaka Tyrella Anthony'ego Herndona.