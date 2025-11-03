Nie do wiary, co się stało w meczu Świątek! Nagle szok

Po zaskakująco łatwych zwycięstwach Igi Świątek nad Madison Keys (6:1, 6:2) i Jeleny Rybakiny nad Amandą Anisimovą (6:3, 6:1) na początek drugiej kolejki WTA Finals dostaliśmy mecz, który miał mieć całkiem inną temperaturę. I miał.

Świątek i Rybakina jeszcze się rozgrzewały, gdy na ekranach zobaczyliśmy, że sztuczna inteligencja daje Polce 57, a jej rywalce - 43 proc. szans na wygranie tego meczu. To miał być zacięty pojedynek. I przy tym bardzo dobry. Bo jeden zacięty już w WTA Finals 2025 mieliśmy, ale starcie Coco Gauff z Jessiką Pegulą rozczarowało poziomem. Zwłaszcza przez młodszą z Amerykanek, która popełniła aż 17 podwójnych błędów serwisowych, a do tego z samego forhendu miała aż 45 niewymuszonych pomyłek.

Świątek zaczęła idealnie. Górowała nad Rybakiną nawet serwisem

Tu liczyliśmy na widowisko podobne jak w czwartej rundzie tegorocznego Roland Garros, gdzie Świątek odwróciła mecz i wygrała 1:6, 6:3, 7:5, choć przegrywała 1:6, 0:2. Oczywiście my, kibice Polki, życzyliśmy sobie zaciętego i dobrego meczu, ale koniecznie z wynikiem, do jakich w starciu z Rybakiną Świątek w tym roku przyzwyczaiła.

Gdy Wim Fissette został trenerem Igi, to powiedział wprost, że reprezentantka Kazachstanu jest dla Polki najtrudniejszą rywalką na świecie. Wówczas – rok temu – Świątek miała z Rybakiną tylko dwa zwycięstwa w sześciu pojedynkach. W 2025 roku obie mierzyły się cztery razy i zawsze górą była nasza tenisistka. Przed czwartą rundą Roland Garros – w półfinale United Cup (7:6, 6:4) i w ćwierćfinale "tysięcznika" w Dosze (6:2, 7:5), a po paryskim zwycięstwie jeszcze w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati (7:5, 6:3).

Ale jeśli zaczęliśmy od procentów od sztucznej inteligencji, to powiedzmy o procentach, z którymi zgodzi się pewnie każdy fan tenisa. Otóż na sto procent ostatnio seryjnie pokonywana Rybakina wyszła na kort w Rijadzie z jednym celem – żeby przerwać czarną serię.

Rybakina już w pierwszym gemie meczu ruszyła do ataku. Przy serwisie Świątek prowadziła 40:30, miała szansę od razu przełamać Polkę. Ale wtedy Iga obroniła się bardzo pewnymi podaniami. Generalnie od początku Iga serwowała dobrze, stabilnie. A po chwili jeszcze lepiej returnowała! Już przy pierwszym w meczu serwisie Rybakiny Świątek zanotowała breakpointa. Wygrała gema do 15, bo nic sobie nie robiła z piłek wprowadzanych do gry z prędkością po 185 km/h. Znów świetnie działała rada trenera Fissette’a, żeby do mocnych serwisów Kazaszki Polka ustawiała się dalej za linią końcową kortu niż to robi w meczach z innymi przeciwniczkami.

Po pierwszej kolejce WTA Finals w Rijadzie Rybakina była jedyną tenisistką z ośmiu biorących udział w imprezie, która nie dała się przełamać. Jeśli jej fani liczyli, że po przegranym gemie serwisowym ze Świątek szybko się otrząśnie, to przeżyli srogi zawód. Kolejnego gema Polka wyserwowała sobie do zera. I po zaledwie 11 minutach prowadziła już 3:0.

- Nie da się lepiej wejść w tak ważne spotkanie niż zrobiła to Iga Świątek – stwierdziła wtedy Joanna Sakowicz-Kostecka, komentując mecz w stacji Canal+. A towarzyszący jej Bartosz Ignacik dodawał, że choć sportowcy zawsze mówią, że każdy mecz to nowa historia, on nie wierzy, że Rybakina potrafi nie myśleć o tym, jak źle gra jej się przeciw Świątek już od dłuższego czasu.

Zaledwie dwa dni temu Rybakina była niemal perfekcyjna w starciu z czwartą w światowym rankingu Amandą Anisimova. Pokonała ją 6:3, 6:1 w zaledwie 58 minut. Tym samym przedłużyła swoją serię wygranych meczów z rzędu aż do siedmiu. Przystępując do pojedynku ze Świątek szósta obecnie rakieta rankingu WTA bezsprzecznie była w formie. Ale przeciw Polce przegrywając 0:3 przyszło jej bronić dwóch kolejnych breakpointów (było 15:40). Obroniła je czterema punktami wygranymi z rzędu. W krytycznym momencie tym razem serwis jej nie zawiódł. Ale i mowa ciała Rybakiny, i zachowanie jej trenera – Stefano Vukova - mówiły coraz więcej. Pokazywały, jak dużo niepewności jest w grze tej świetnej przecież tenisistki. A u Świątek przeciwnie, wszystko się zgadzało.

Po pierwszym przegranym gemie Iga błyskawicznie wyserwowała sobie wyjście z 3:1 na 4:1. Dobry serwis, ofensywa, ale z marginesem błędu, czyli z wykorzystywaniem geometrii kortu, jednak bez potrzeby celowania w linie – to wszystko dało Polce kolejnego gema wygranego do zera. Na jego zakończenie usłyszeliśmy charakterystyczne dla Świątek "Jazda!". I znów – kolejny raz w trakcie tego meczu – zobaczyliśmy trenera Fissette’a z miną typu "Tak jest, o to chodzi!".

Z biegiem pierwszego seta Rybakina serwowała już lepiej i swoje następne gemy serwisowe wygrywała dość pewnie – na 2:4 do 15 i na 3:5 również do 15. Ale co z tego, skoro Świątek wypracowanej przewagi broniła tak pewnie, że jej rywalka nie miała ani jednej szansy, żeby odrobić stratę?

Polka po 36 minutach wygrała partię 6:3, górując w niej nad Rybakiną serwisem, czyli największą bronią tenisistki urodzonej w Moskwie. Polka trafiła w tej partii 71 proc. pierwszego serwisu, a reprezentantka Kazachstanu 70 proc. A przede wszystkim Polka wygrała aż 90 proc. punktów po pierwszym serwisie (18/20), podczas gdy rywalka – 69 proc. (11/16). Te statystyki były równie ważne jak te pokazujące nam, że Świątek grała bardzo mądrze w wymianach – zaliczyła pięć uderzeń kończących przy tylko sześciu niewymuszonych błędach. A Rybakina miała co prawda dwa razy więcej winnerów (10), ale za to i aż trzy razy więcej niewymuszonych błędów (17). – Iga nie siłuje się z Rybakiną – podsumowała chyba najtrafniej Sakowicz-Kostecka.

Nagle gra Świątek się posypała. Trudno to zrozumieć

Niestety, zbyt nerwowo Świątek zareagowała w pierwszych trudniejszych momentach drugiego seta. Najpierw Rybakina do 30 wygrała swojego gema serwisowego, następnie wyszła z 15:30 na 40:30 przy serwisie Polki. Breakpointa miała dzięki temu, że chwilę wcześniej Świątek popełniła podwójny błąd serwisowy. A wykorzystała go dzięki temu, że Iga ewidentnie zbyt szybko chciała skończyć wymianę i wrzuciła forhend w siatkę.

I nagle po siedmiu z rzędu wygranych punktach przez Rybakinę – od stanu 6:3, 0:1, 30:15 patrząc z perspektywy Świątek - wynik odjechał na 6:3, 0:3. To było dobre dla widowiska. A dla Polki to mogła być dobra okazja do pokazania, w jakiej faktycznie jest dyspozycji w tym turnieju.

W Rijadzie Świątek gra po trzytygodniowej przerwie od rywalizacji. Przed rozpoczęciem Finalsów podkreślała, że ma za sobą bardzo dobre treningi. Mecz z Keys wygrała pewnie i mówiła, że jest zadowolona ze wszystkiego, co pokazała. Słusznie. Ale też prawdą było, że Amerykanka wracająca po kontuzji i dwumiesięcznej przerwie, Igi nie przetestowała. A Rybakina zaczęła to robić. Jak Świątek zareagowała? Niestety fatalnie.

Ci prawda po tym jak wygrała gema na 6:3, 1:3 Świątek ryknęła swoje "Jazda!" najgłośniej w tym meczu. Trudno było nie odnieść wrażenia, że w ten sposób odpowiedziała na zaciśniętą pięść Rybakiny po gemie dającym jej prowadzenie 3:0 w drugiej partii. Świątek była z tyłu, ale zdawała się mówić, że zrobi wszystko, żeby dogonić rywalkę jeszcze w tym secie. Niestety, to było mylne wrażenie.

Rybakina najpierw podwyższyła prowadzenie na 4:1, a już po chwili miała pierwszego breakpointa na 5:1. Po kolejnych błędach Polki. Gdy Iga zmarnowała piłkę na 4:2, wyrzuciła z siebie niecenzuralne słowo. Komentatorzy mieli rację i mówiąc o potrzebie rozładowania emocji, i o tym, że w grze Polki w drugim secie widzimy takie błędy, jakich w pierwszym nie było. Świątek coraz częściej zaczynała z Rybakiną się siłować. Widzieliśmy, że na jej siłę próbowała odpowiadać zagraniami jeszcze mocniejszymi, przez co traciła na płynności. I przez co drugi raz w meczu dała się przełamać – po forhendzie wyrzuconym na długość przegrywała w drugiej partii już 1:5. A moment później Rybakina już rozpędzona serwisowo (regularnie powyżej 190 km/h) dorzuciła kolejnego gema i w całym meczu zrobił nam się remis (6:3, 1:6 patrząc oczyma Polki).

Świątek szukała pomocy u Fissette’a i Abramowicz. Nie znalazła

Po godzinie i dziewięciu minutach Vukov cieszył się z wyrównania tak bardzo, że aż wymachiwał do Rybakiny zaciśniętą pięścią.

Świątek podeszła wtedy do swojego teamu na rozmowę. Nie słyszeliśmy, co mówił trener Fissette, nie wiemy też czy jakieś rady dla zawodniczki miała psycholożka Daria Abramowicz, bo w tym momencie pokazano nam planszę ze statystykami drugiego seta. Analizując liczby utwierdziliśmy się w przekonaniu, że Świątek zmieniła swoje nastawienie. Niestety.

Raził stosunek uderzeń kończących do niewymuszonych błędów – aż 4:19. Natomiast Rybakina w drugiej partii zagrała spokojniej niż w pierwszej – też miała cztery winnery, ale niewymuszonych pomyłek zanotowała tylko 10. "Tylko" oczywiście w porównaniu z 17 z pierwszej partii.

Aż 19 niewymuszonych błędów Świątek w drugim secie przy tylko sześciu z pierwszego najlepiej pokazują, że Polka w pewnym momencie uległa frustracji. Kluczem do sukcesu w decydującym secie musiało być dla Igi odnalezienie spokoju. Niestety, spokoju zabrakło Polce już w pierwszym gemie ostatniej partii. – Za bardzo się spieszy. Tak, jakby nie ufała sobie, że jest w stanie utrzymać tempo w dłuższych wymianach – oceniała Sakowicz-Kostecka po tym, jak Świątek dała się przełamać. Wynik 6:3, 1:6, 0:1, a nie 6:3, 1:6, 1:0 pojawił się na tablicy w Rijadzie głównie za sprawą błędów Polki. Świątek miała przy swoim serwisie aż trzy okazje do wygrania gema, ale wszystkie zmarnowała niewymuszonymi błędami.

A potem było już tylko gorzej. A nawet fatalnie. Kolejny raz w tym sezonie Świątek totalnie się pogubiła, gdy mecz przestał się układać po jej myśli. W ostatnim secie zanotowała tylko trzy winnery i miała aż 17 niewymuszonych błędów. Przegrała sama ze sobą. Trudno znaleźć wytłumaczenie, dlaczego po tak dobrym pierwszym secie Polka zagrała dwa kolejne tak słabo. Uderzające jest to, że po zaledwie sześciu niewymuszonych błędach w pierwszej partii w kolejnych Świątek miała ich odpowiednio aż 19 i 17.

Przegrywając z Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 Polka stanie przed bardzo trudnym zadaniem wyjścia z grupy. W ostatniej kolejce będzie musiała nie tylko pokonać Amandę Anisimovą, ale też liczyć na korzystne dla siebie rozstrzygnięcia w innych meczach.