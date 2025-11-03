Tak wygląda tabela grupy Świątek po meczu z Rybakiną. Ależ się zacznie liczenie

Do tegorocznych WTA Finals Iga Świątek przystąpiła jako jedna z faworytek do tytułu, który zdobyła już w 2023 r. Poza nią w rywalizacji biorą udział jeszcze Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini, Cori Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys, Amanda Anisimova oraz Jelena Rybakina, z którą 24-latka mierzyła się w poniedziałek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Tak wygląda tabela WTA Finals po porażce Świątek

Polska tenisistka w pierwszym meczu WTA Finals pewnie pokonała Madison Keys. Mecz z Rybakiną też rozpoczęła świetnie, wygrywając pierwszego seta 6:3. Tyle że od tamtego momentu jej gra się załamała. W drugiej i trzeciej partii wygrała ledwie jednego gema, przegrywając 6:3, 1:6, 0:6. W przeszłości Polka miała już spore problemy w pojedynkach z Rybakiną, ale mało kto spodziewał się aż takiej deklasacji.

ZOBACZ TEŻ: Tak potraktowali Djokovicia w jego "nowej ojczyźnie". Klasy nie kupisz

Jak obecnie wygląda tabela grupy B w WTA Finals? Rybakina ma na koncie dwa zwycięstwa i jest już praktycznie pewna awansu do fazy pucharowej. Świątek jest na miejscu drugim, ale swój mecz w poniedziałek rozegrają jeszcze Madison Keys oraz Amanda Anisimova. Amerykanki mają bilans setów 0:2 (przy 3:2 Igi), więc nie wyprzedzą Polki w tabeli, ale nasza tenisistka i tak musi się mieć na baczności.

Żadna z zawodniczek z grupy B nie jest obecnie bez szans, jeśli chodzi o grę w półfinale. Warto tutaj zresztą przypomnieć historię z WTA Finals z poprzedniego sezonu - kiedy Świątek wygrała w grupie dwa mecze, ale i tak nie awansowała do fazy pucharowej. Nasza tenisistka do akcji wróci w środę, 5 listopada, kiedy jej rywalką będzie wspomniana Anisimova.

Tabela grupy B w WTA Finals:

1. Jelena Rybakina 2 zwycięstwa, 2 mecze, bilans setów 4:1

2. Iga Świątek, 1 zwycięstwo, 2 mecze, bilans setów 3:2

3. Madison Keys, 0 zwycięstw, 1 mecz, bilans setów 0:2

4. Amanda Anisimova, 0 zwycięstw, 1 mecz, bilans setów 0:2