Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals

- Gram agresywnie, stabilnie, zachowuję balans. Turnieje w Chinach dały mi dużo pewności, wciąż rozwijam się jako tenisistka. Kontynuuję to, co zaczęłam i będę gotowa na najbliższe mecze - zapowiadała Iga Świątek po zwycięstwie z Madison Keys na inaugurację WTA Finals. W drugim starciu czekała na nią rozpędzona Jelena Rybakina, która nie przegrała od siedmiu meczów.

Znakomity początek, a potem klapa. Tak wygląda ranking WTA po meczu Świątek - Rybakina

Początek poniedziałkowego spotkania był znakomity w wykonaniu Polki. Błyskawicznie odebrała ona podanie Kazaszce i pewnie broniła własnego serwisu. Dzięki temu prowadziła 3:0. W kolejnych minutach do przełamań już nie doszło, co działało na korzyść Świątek, która wygrała 6:3. Drugi set był dla Świątek o wiele trudniejszy. Doszło do zwrotu akcji, 24-latka była w stanie urwać przeciwniczce ledwie jednego gema. O losach meczu zadecydowała więc trzecia partia, a w niej silniejsza była Rybakina, wygrywając aż 6:0.

Porażka Świątek ma spore znaczenie nie tylko dla jej dalszej rywalizacji w WTA Finals, ale i dla rankingu WTA. Polka nie dopisała sobie kolejnych 200 punktów, co oznacza, że nie powiększyła dorobku. Jej strata do liderki Aryny Sabalenki wynosi 1675 "oczek", a w kolejnych godzinach może wzrosnąć o kolejne 200 punktów. We wtorek do drugiego meczu w Rijadzie przystąpi Białorusinka. Na trzecim miejscu znajduje się Coco Gauff, ale traci do Polki niemal dwa tysiące punktów. A co zwycięstwo oznacza dla Rybakiny? Umocniła się ona na szóstej lokacie, zostawiając dość wyraźnie za plecami Madison Keys i Jasmine Paolini.

Ranking WTA Live (stan na 3 listopada, godzina 17:00):

1. Aryna Sabalenka - 10070 pkt (max 11370 pkt)

2. Iga Świątek - 8395 pkt (max 9495 pkt)

3. Coco Gauff - 6563 pkt (max 7863 pkt)

4. Amanda Anisimowa - 5887 pkt (max 7187 pkt)

5. Jessica Pegula - 5383 pkt (max 6683 pkt)

6. Jelena Rybakina - 4750 pkt (max 5850 pkt)

7. Madison Keys - 4335 pkt (max 5635 pkt)

8. Jasmine Paolini - 4325 pkt (max 5625 pkt)

9. Mirra Andriejewa - 4319 pkt

10. Jekatierina Aleksandrowa - 3375 pkt.

Przed Świątek jeszcze jedno spotkanie w fazie grupowej, gdzie również będzie mogła zgarnąć 200 punktów. W nim zmierzy się z Amandą Anisimową.