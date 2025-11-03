Iga Świątek udanie rozpoczęła zmagania w WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Polka straciła zaledwie trzy gemy i pokonała 6:1, 6:2 Amerykankę Madison Keys. W poniedziałkowe popołudnie Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Wygrana z Rybakiną zapewni Idze awans do półfinału WTA Finals. Jeżeli Polka chce być jednak pewna awansu z pierwszego miejsca, to musi liczyć na to, że Madison Keys wygra w drugim meczu grupowym z Amandą Anisimovą. Spotkanie Świątek - Anisimova zakończy rywalizację w tej grupie.

Anisimova wraca do meczu ze Świątek. "Tak do tego podeszłam"

Świątek i Anisimova spotkały się w tym sezonie dwukrotnie. Najpierw Świątek wygrała 6:0, 6:0 z Amerykanką w finale Wimbledonu. Potem Anisimova udanie się zrewanżowała Idze, pokonując ją 6:4, 6:3 w ćwierćfinale US Open. Anisimova wróciła do meczu z Igą z Wimbledonu podczas wywiadu dla dziennika "The Guardian".

- Nie było łatwo. Musiałam naprawdę popracować nad sobą mentalnie, spojrzeć na wszystko z boku, usiąść i zastanowić się, jak się odbiję albo jak podejdę do kolejnych turniejów. Zwłaszcza jeśli znów będę musiała się zmierzyć z Igą. Myślę, że wszystko przyszło mi naturalnie. Nie zastanawiałam się nad niczym za bardzo. Po prostu był to nowy turniej, nowy dzień i nowy mecz. Tak właśnie do tego podeszłam - opowiedziała amerykańska tenisistka.

- Czerpię siłę ze wszystkiego, czego doświadczyłam w życiu. W pewnym sensie udało mi się wyleczyć z pewnych sytuacji i naprawdę nad sobą popracowałam. Stąd u mnie bierze się taka mentalność. Otaczają mnie też bardzo silne kobiety. To kombinacja wielu czynników. Staram się być najlepszą sportsmenką, jaką mogę być. Myślę, że w tym roku naprawdę dobrze mi szło w kwestii znalezienia równowagi między czasem na korcie i poza nim - dodała Anisimova.

Nie licząc finału Wimbledonu, Anisimova doszła do finału US Open, Queen's Club, a także wygrała turniej WTA 1000 w Dosze i Pekinie. Anisimova zaczęła turniej WTA Finals od porażki 3:6, 1:6 z Jeleną Rybakiną.

