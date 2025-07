Tak potraktowali Świątek. Zieliński łapie się za głowę. "Niesamowite"

Kilka dni temu Iga Świątek wygrała Wimbledon, przechodząc do historii polskiego tenisa. To pierwsza polska tenisistka, która okazała się najlepsza na londyńskiej trawie. Osiągnięcie tym większe, że w finale rozbiła w niecałą godzinę Amerykankę Amandę Anisimową 6:0, 6:0. To szósty tytuł wielkoszlemowy Polki, ale pierwszy na kortach trawiastych.

Jako Sport.pl mieliśmy ostatnio okazję rozmawiać z naszym najlepszym dziś deblistą, Janem Zielińskim. 28-latek dobrze zna Igę Świątek chociażby ze wspólnych występów w reprezentacji. Ostatni raz grali razem w styczniu, podczas turnieju drużynowego United Cup, gdzie biało-czerwoni doszli do finału, przegrywając dopiero z USA.

Jan Zieliński o triumfie Igi Świątek

Zapytaliśmy Zielińskiego m.in. o wimbledoński sukces Świątek. Nasz deblista rok temu także miał okazję zwyciężyć w Londynie, ale w rywalizacji par mieszanych w duecie z Tajwanką Hsieh Su-wei. Wielu ekspertów i kibiców było zaskoczonych wygraną Igi Świątek w Wimbledonie, a Jan Zieliński? - Patrząc historycznie, wydaje się, że dotąd trawa była tym najsłabszym - jeśli można to tak nazwać - elementem u Igi. Wcześniej jej najlepszy rezultat na Wimbledonie to ćwierćfinał? - dopytywał nas.

Tak, to ćwierćfinał tenisistki osiągnięty dwa lata temu. Wówczas w walce o półfinał przegrała w trzech setach z Ukrainką Eliną Switoliną. Zieliński dodaje: - Czyli teraz zrobiła na pewno duży krok w dobrą stronę. Czapki z głów. Iga udowodniła wszystkim internetowym i telewizyjnym hejterom, że nadal jest najlepszą tenisistką na świecie, że trzeba się z nią liczyć. To, że osiągnęła półfinał Australian Open, potem Roland Garros nie oznacza wcale, że to jest zły sezon, a ludzie nazywali go najgorszym sezonem Igi od wielu lat.

To pierwszy tytuł naszej tenisistki od ponad roku, gdy triumfowała w Roland Garros 2024. Nie da się ukryć, że oprócz merytorycznej krytyki Świątek w ostatnich miesiącach nie raz musiała się mierzyć także z hejtem, na co sama kilka razy zwracała uwagę.

Dodatkowo w marcu podczas turnieju w Miami została słownie zaatakowana przez jednego z hejterów w trakcie imprezy WTA 1000. Sprawa została wtedy zgłoszona do organizatorów, a team Świątek mógł liczyć na ochronę. PR managerka zawodniczki Daria Sulgostowska tłumaczyła wówczas w rozmowie ze Sport.pl: "Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet. Monitorujemy sieć, aby wyłapywać tego typu sprawy. Czym innym jest konstruktywna krytyka, a czym innym groźby, mowa nienawiści czy przeszkadzanie w treningach – na to nie może być przyzwolenia".

W podobnym czasie m.in. nasza wybitna siatkarka Joanna Wołosz broniła w social mediach Igi Świątek słowami: "Tak mnie naszło podczas wakacji, wiec jak to ja walnę prosto z mostu. Ten, kto krytykuje w ostatnim czasie Igę Świątek, powinien po prostu wynająć sobie na godzinkę kort tenisowy, spróbować w ogóle chwycić prawidłowo rakietę i przestać za przeproszeniem pier***".

Tenisistka inspiracją dla wielu

Jan Zieliński także staje po stronie Igi. - Przywykliśmy do tego, że wygrywa turniej za turniejem na nawierzchni ziemnej, że nie ma sobie równych. Myślę jednak, że wzrósł poziom innych zawodniczek i świadomość tego, jak rywalizować przeciwko Idze. Dlatego nie było jej tak "łatwo", jak w poprzednich sezonach. Ale patrząc na aktualny ranking WTA Race, Iga jest numerem dwa na świecie, więc uważam, że całkiem nieźle (uśmiech) - stwierdził.

Zieliński podkreśla szczególną rolę Świątek w polskim sporcie, w tym szczególności w tenisie. - Jesteśmy szczęśliwcami, że możemy żyć w czasach Igi i doświadczać tego, co ona osiąga. Jest to niesamowite i trzeba brać z niej przykład, jak jest waleczna, jakie serce pozostawia zawsze na korcie, pracowita. Myślę, że każdy może się od niej wiele uczyć. Raz jeszcze powtórzę, że wszystkim hejterom w internecie czy w innych mediach społecznościowych udowodniła, że dalej się liczy i to na każdej nawierzchni - kończy.

Iga Świątek odpoczywa teraz po ostatnim intensywnym okresie. Przed Wimbledonem doszła także do finału trawiastego turnieju w niemieckim Bad Homburg, gdzie przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Jej kolejny start będzie miał miejsce w kanadyjskim Montréalu, gdzie od 27 lipca ruszają zawody WTA 1000 oraz ATP 1000. Polka jeszcze nigdy nie wygrała imprezy w Kanadzie. Jan Zieliński z kolei wraz z Czechem Adamem Pavlaskiem zakwalifikowali się do niedzielnego finału turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad. To ich trzeci wspólny występ od czerwca, gdy nawiązali współpracę. Wcześniej dotarli do ćwierćfinał ATP 250 w Eastbourne oraz 1/8 finału Wimbledonu.