Robert Lewandowski wyraźnie odżył w minionym sezonie. Z pewnością to spora zasługa nie tylko ciężkiej pracy, którą wykonuje piłkarz, ale i Hansiego Flicka. Napastnik strzelił aż 42 gole i zanotował trzy asysty w całej kampanii, będąc najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem FC Barcelony. Sam klub uznał, że sprowadzenie "9" tego lata nie ma sensu, bo gwarancję, mimo wieku, wciąż daje im Polak.

Socios Barcelony "wypowiedzieli się" ws. Lewandowskiego. Szokujące

Okazuje się, że inną perspektywę w tej sprawie mają... socios Barcelony, o czym informuje "Mundo Deportivo". Hiszpańska redakcja przeprowadziła wśród nich ankietę, pytając, którą pozycję latem klub powinien wzmocnić. Na kogo było najwięcej głosów? O dziwo, właśnie na pozycję zajmowaną przez Lewandowskiego. "42,33 procent udzielających odpowiedź wskazało środkowego napastnika jako główną potrzebę Barcelony pod kątem transferów" - przekazali dziennikarze. Kto miałby konkurować z Polakiem o miejsce na boisku, a więc kogo miałaby sprowadzić ekipa z Katalonii? Zdaniem ankietowanych powinien to być Julian Alvarez bądź Erling Braut Haaland.

"42,33 procent to znacznie więcej niż liczba głosów oddana na kolejną pozycję, którą trzeba wzmocnić" - zauważyła redakcja. Kogo jeszcze domagali się socios? Bramkarza, aczkolwiek ankietę przeprowadzono, zanim Katalończycy zdecydowali się sprowadzić Joana Garcię. O wzmocnienie tej pozycji prosiło 19,66 procent ankietowanych. To ponad 20 procent mniej niż w sprawie "9". Trzeci wynik w sondzie należał do lewej obrony - 9,33 procent głosów. Lewy skrzydłowy, a więc teoretycznie główna pozycja, którą Barcelona stara się wzmocnić tego lata, zdaniem socios priorytetem być nie powinna. Uzyskała 8,66 procent głosów ankietowanych - czwarty wynik.

Lewandowski może być spokojny?

Robert Lewandowski wrócił już do treningów z Barceloną i wydaje się, że w przyszłym sezonie nic mu nie grozi. Faktycznie klub spogląda na Alvareza, ale w kontekście przyszłorocznego okna transferowego. Obecnie Argentyńczyk pozostaje związany z Atletico Madryt. Tak więc, jeśli nie dojdzie do nagłych zmian, Lewandowski ponownie będzie liderem ataku Barcelony. Teraz przed drużyną Flicka przedsezonowe tournee po Azji. 36-latek najpewniej wróci też do reprezentacji Polski. Zdaniem mediów, podjął już decyzję w sprawie i nie zmieni tego nawet kwestia wyboru Jana Urbana dotycząca opaski kapitańskiej.