384 dni i koniec! Świątek od razu ruszyła na Paolini

Iga Świątek i gra na trawie - przed ostatnie lata to połączenie często było problematyczne. Ale życie lubi zaskakujące historie, bo to właśnie na tej nawierzchni Polka zakończyła czarną passę, z którą nie mogła zerwać od poprzedniego pojedynku z Jasmine Paolini.

Gdy 8 czerwca ubiegłego roku Świątek rozbiła mającą polskie korzenie Paolini 6:2, 6:1 w finale Roland Garros, to nie było w środowisku tenisowym raczej nikogo, kto by przewidział, że ta pierwsza tak długo będzie potem czekać na kolejny występ w meczu o tytuł. Ale potem przez ponad rok mierzyła się z różnymi trudnościami i jeśli już docierała do półfinału, to go przegrywała. Zmieniła to dopiero w piątkowym pojedynku z Włoszką, na którą ewidentnie ma patent.

Dwa lata temu Polka też awansowała do półfinału w Bad Homburg, ale do niego nie przystąpiła. Zamiast tego wolała się przenieść już do Londynu i przygotowywać do startu w Wimbledonie (dotarła do ćwierćfinału, notując swój najlepszy wynik w tym prestiżowym turnieju). Teraz obrała inną taktykę i z pewnością teraz tego nie żałuje.

Mierząca nieco ponad 1,6 m Paolini też ekspertką od gry na trawie nie jest - do poprzedniego sezonu nie wygrała na niej meczu w głównej drabince touru. Ale jak już ruszyła, to z przytupem - rok temu dotarła w Eastbourne do półfinału, a potem w Wimbledonie aż do finału. Ale cały tamten sezon miała rewelacyjny.

Wszystkie cztery wcześniejsze spotkania ze Świątek jednak przegrała, ale wydawało się, że trawa będzie jej teraz sprzyjać. Bo gra w sposób urozmaicony, a dzięki częstych startom w deblu świetnie radzi sobie przy siatce. Tylko niewiele z tego zaprezentowała w piątek, a w pierwszym secie niemal nic. Po pierwsze utrudniała jej to świetna gra ósmej rakiety świata, a po drugie sama prezentowała się po prostu słabo.

Polka bez problemu błyskawicznie wyszła na prowadzenie 2:0, narzucając swoje warunki gry. - Presja, presja, presja - komentująca mecz w Canal+ Paula Kania-Choduń.

Włoszka psuła co chwilę forhendy i miała coraz bardziej ponurą minę. Po pewnym czasie zaczęła też coraz bardziej marudzić. A Polka robiła po prostu swoje, grając bardzo pewnie i równo, utrzymując świetną skuteczność w wygrywaniu akcji po własnym podaniu. Radziła sobie nie tylko z Włoszką, ale i przeszkadzającymi od czasu do czasu owadami.

Paolini w pierwszym secie uśmiechnęła się raz, ale bardziej ironicznie, bo zrobiła to po dużym błędzie. W piątym gemie - przy stanie 3:1 - źle zagrała skrót, a Polka błyskawicznie dobiegła do piłki i efektownie skończyła akcję. Kilka minut później nie miała też problemu ze skończeniem tej partii.

W kolejnej Włoszka zaczęła nieco lepiej i mocno walczyła, by zmienić obraz meczu. Wydawało się jednak, że walczyła głównie sama ze sobą. Po pierwszych udanych akcjach krzyczała głośno "Brawo!", ale w równej grze utrzymała się zaledwie do stanu 2:2, a potem Polka wygrała trzy gemy z rzędu i znów popsuła humor rywalce. Do końca już kontrolowała przebieg tego seta, a spotkanie zakończyła, wykorzystując trzecią piłkę meczową.

W sobotnim finale Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą lub Czeszką Lindą Noskovą. Potem przeniesie się zaś do Londynu, gdzie we wtorek na otwarcie w Wimbledonie zmierzy się z Rosjanką Poliną Kudermietową.