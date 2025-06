Pierwsze takie losowanie Świątek od lat. Oto największe zagrożenie

Iga Świątek przystępuje do tegorocznego Wimbledonu jako rozstawiona z numerem ósmym. Tak niskiego rozstawienia w Wielkim Szlemie nie miała od Roland Garros 2021, gdy również występowała z "ósemką". Wtedy jednak była dopiero na początku zawodowej kariery.

Świątek rozpocznie turniej w Londynie od meczu z Poliną Kudermietową. Rosjanka jest 63. na świecie, zaimponowała na początku sezonu gdy doszła do finału w Brisbane, przegrywając dopiero w trzech setach z Aryną Sabalenką. Później już nie zachwycała. Jeśli nasza tenisistka zagra tak, jak w trwających właśnie zawodach w Bad Homburg, gdzie jest już w półfinale, to nie powinna mieć problemu z awansem.

Oto potencjalne rywalki Świątek

Druga runda również zapowiada się korzystnie dla pięciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Jej rywalką może być Amerykanka Catherine McNally, którą zna bardzo dobrze z juniorskich czasów albo występująca z dziką kartą reprezentantka gospodarzy Jodie Burrage. Brytyjki bywają groźne na trawie, Burrage kilka dni temu postawiła się Barborze Krejcikovej w Eastbourne, przegrywając dopiero 4:6, 6:4, 6:7. Niemniej na tym etapie można wierzyć, że Iga Świątek spokojnie sobie poradzi.

Potencjale schody mogą zacząć się od trzeciej rundy. W tej fazie czekać będą m.in. Danielle Collins, z którą Iga przegrała ostatnio w trzeciej rundzie w Rzymie, oraz 26. na świecie Ukrainka Marta Kostiuk. Nie ma jednak żadnej pewności, że zwłaszcza Collins do tego etapu dotrwa, bo jej wyniki są nieprzewidywalne. Ostatnio przegrała dwa mecze z rzędu, w Strasbourgu odpadła w półfinale, w Rzymie po ograniu Świątek - w kolejnym meczu z Eliną Switoliną. Z uwagi na kontrowersyjne zachowania Amerykanki byłby to na pewno mecz niezwykle interesujący dla mediów i kibiców.

W potencjalnej czwartej rundzie Iga Świątek może zmierzyć się z Eleną Rybakiną, Clarą Tauson czy Marią Sakkari. Najtrudniej zapowiadałoby się w teorii starcie z Rybakiną, mistrzynią Wimbledonu 2022. Kazaszka notuje jednak słabszy sezon, nie jest też nie do pokonania na trawie - ostatnio wygrały z nią w ćwierćfinale w Berlinie Aryna Sabalenka i na tym samym etapie imprezy w Queens Club 37-letnia Tatiana Maria. Polka ograła Rybakinę kilka tygodni temu w Roland Garros, także na etapie czwartej rundy, wychodząc ze stanu 1:6, 0:2.

W ćwierćfinale Wimbledonu Iga Świątek mogłaby wpaść na Coco Gauff, drugą rakietę świata, mistrzynię z Paryża. Gauff przegrała już w drugiej rundzie w Berlinie, jej forma na trawie pozostaje zagadką. A i już w pierwszym meczu zagra z niezwykle niebezpieczną Ukrainką Dajaną Jastremską.

Najlepszy dotychczas wynik naszej tenisistki w Londynie to właśnie ćwierćfinał sprzed dwóch lat. Gdyby poprawiła ten rezultat, w półfinale mogą na nią czekać m.in. Jessica Pegula i Mirra Andriejewa. Dyspozycja Rosjanki po sensacyjnej przegranej w ćwierćfinale Roland Garros z Lois Boisson pozostaje jednak niepewna. Szybko odpadała z turniejów trawiastych w Berlinie i Bad Homburg. Dopiero w ewentualnym finale Iga Świątek może rywalizować m.in. z Aryną Sabalenką, Jasmine Paolini, Madison Keys czy Qinwen Zheng.

Wydaje się, że losowanie Igi Świątek ułożyło się całkiem nieźle, biorąc pod uwagę niższe trochę rozstawienie, z wyjątkiem potencjalnej rywalizacji z Danielle Collins i Jeleną Rybakiną. W przypadku Amerykanki nie wiadomo jednak, czy nie odpadnie szybciej, a i Polka ma z nią świetny bilans: 7-2. Reprezentantka Kazachstanu zaś najlepiej czuje się właśnie na trawie i może być sporym wyzwaniem dla naszej tenisistki. Skoro Polka jest rozstawiona z numerem ósmym, to wiadomo było, że w ewentualnym ćwierćfinale czy półfinale może wpaść na rywalki z absolutnej czołówki.

Fręch i Linette także rozstawione

Nasze pozostałe singlistki także są rozstawione w tym roku na Wimbledonie. Magdalena Fręch (nr 25) nie miała do końca szczęścia w losowaniu. W pierwszej rundzie trafiła na Anastazję Potapową (44.). Rosjanka to jedna z bardziej chimerycznych tenisistek w kobiecym tourze. W ostatnich tygodniach potrafiła pokonać mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng w Madrycie czy Lindę Noskovą w Roland Garros, by na trawie w ’s-Hertogenbosch odpaść w pierwszej rundzie z Ann Li (64.). W ewentualnej drugiej rundzie Fręch może trafić na Rumunkę Soranę Cirsteę albo Amerykankę Hailey Baptiste - to także są zawodniczki w jej zasięgu. W trzeciej rundzie mogłaby wpaść m.in. na Mirrę Andriejewą, którą niespodzianie pokonała na berlińskiej trawie.

Magda Linette (rozstawiona z numerem 27) w pierwszej rundzie w Londynie zmierzy się z Elsą Jacquemot. Francuska dostała się do imprezy przez trzystopniowe eliminacje. Obecnie jest 115. na świecie. Linette będzie wyraźną faworytką, ale nie wiadomo, jak wygląda jej sytuacja zdrowotna. Kilka dni temu skreczowała przy stanie 4:6, 2:4 w Eastbourne w starciu z Dajaną Jastremską. Gdy Norbert Amlicki z portalu Sport.pl zapytał o to team tenisistki, otrzymał odpowiedź: "To nie jest nowa kontuzja, dlatego musimy sprawdzić, czy nie doszło do pogorszenia. O wycofaniu się z Wimbledonu, póki co nie ma mowy. Teraz czas na chwilę odpoczynku i regenerację". W ewentualnej drugiej rundzie na Magdę Linette może czekać Szwajcarka Belinda Bencić, która po tym, jak w styczniu wróciła do gry po urodzeniu dziecka, wydaje się być bardzo groźna. W trzeciej rundzie Polka może trafić na trzecią rakietę świata Amerykankę Jessicę Pegulę.

W męskim Wimbledonie mamy w tym roku dwóch singlistów. Hubert Hurkacz pierwszy raz od lat nie jest rozstawiony w Wielkim Szlemie. W tej sytuacji wylosował całkiem nieźle - w pierwszej rundzie trafił na Brytyjczyka Billy'ego Harrisa, którego pokonał na początku roku w ramach meczu United Cup Polska - Wielka Brytania. Kamil Majchrzak miał mniej szczęścia - w pierwszej rundzie trafił na Matteo Berrettiniego. Włoch to finalista londyńskiego turnieju z edycji 2021, gdy w 1/2 finału pokonał wówczas Hurkacza.

Jak wylosowali Hurkacz i Majchrzak?

W przypadku Huberta Hurkacza, podobnie jak Magdy Linette, zagadką pozostaje jego stan zdrowotny. Polak miał kłopoty fizyczne na niedawnym turnieju w Holandii, wycofał się w drugiej rundzie, a następnie w ogóle nie przystąpił do zawodów w Halle, gdzie bronił punktów za zeszłoroczny finał i dlatego spadł dziś na 39. miejsce w rankingu ATP. Dla Majchrzaka sama możliwość rywalizacji w imprezie głównej wielkoszlemowej bez eliminacji to cenne osiągnięcie.

W eliminacjach tegorocznego Wimbledonu startowały trzy polskie tenisistki, ale niestety żadna z nich nie dostała się do turnieju głównego. Najbliższa była Katarzyna Kawa, która w ostatniej trzeciej rundzie eliminacyjnej okazała się gorsza od 17-letni Amerykanki Ivy Jović 3:6, 6:7. Jović w pierwszej rundzie pokonała w trzech setach Lindę Klimovicovą. Po pierwszym spotkaniu z eliminacjami pożegnała się także Maja Chwalińska. W męskiej drabince kwalifikacji nie mieliśmy żadnego polskiego przedstawiciela.