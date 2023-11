Oto co robi WTA po spektakularnym blamażu. Wstyd. "Nie mogę tego pojąć"

Kilka dni temu w Cancun zakończył się turniej WTA Finals. To ostatnia impreza w tegorocznych rozgrywkach kobiecego tenisa. Impreza bardzo prestiżowa, ale w Meksyku organizacja zawodów nie stała na najwyższym poziomie. Choć to może powiedziane zbyt łagodnie: to była organizacyjna klapa.

Decyzję o lokalizacji turnieju w Cancun ogłoszono zaledwie dwa miesiące przed jego rozpoczęciem. Przygotowania trwały do ostatniej chwili. Zawody ruszały w niedzielę, a kort główny został oddany do użytku dzień wcześniej.

Obiekt był źle przygotowany - nawierzchnia nierówna, piłka zaskakiwała zawodniczki po odbiciu od kortu. Do tego przeszkadzały im warunki atmosferyczne: deszcz i silny wiatr. A przecież takiej pogody można było spodziewać się w tej części świata o tej porze roku. I przynajmniej zadbać o dach nad głowami tenisistek.

WTA milczy, eksperci są zawiedzeni

W trakcie zawodów szef Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA) przeprosił tenisistki w liście wysłanym do magazynu "Sports Illustrated". Nie odniósł się jednak konkretnie do krytyki z ich strony. Mijają kolejne dni, a wygląda na to, że WTA nie zamierza zabierać głosu w sprawie organizacji Turnieju Mistrzyń. Federacja poproszona przez Sport.pl o komentarz milczy do momentu publikacji tego artykułu.

- Nie mogę pojąć, jak Steve Simon nie tylko pozostał na stanowisku, ale nadal nie odniósł się w jasny sposób do problemów, z którymi zmaga się WTA. Mówimy być może o najważniejszej organizacji w świecie kobiecego sportu. Tenisistki zaliczane są do zawodniczek zarabiających najwięcej ze wszystkich dyscyplin sportowych. Nie można tolerować tego, co dzieje się w WTA - mówi Sport.pl włoski dziennikarz tenisowy Diego Barbiani z portalu oktennis.it.

To był ciężki rok dla WTA. Wiele wpadek - także przed Cancun. W Madrycie tenisistki musiały grać w porach nocnych (m.in. mecze z udziałem Igi Świątek), a w Rzymie doszło do pomyłek w trakcie ceremonii po finale Jelena Rybakina - Anielina Kalinina. - Panuje chaos, brakuje lepszej komunikacji, na co wskazywała Iga Świątek. Turniej WTA Finals stanowił jedynie wierzchołek góry lodowej - uważa Barbiani.

Federacja sama sobie też zaprzecza. Rok temu zapewniała, że chce organizować Turniej Mistrzyń przez kilka lat w jednej lokalizacji. Tymczasem po Fort Worth 2022 na gospodarza w 2023 roku wybrano Cancun. Przekonywano także, że WTA Finals i finały drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup nie będą odbywać się tuż po sobie, jak to miało miejsce w zeszłym sezonie.

Efekt? W ostatnich dniach jest dokładnie to samo, co rok temu - w niedzielę zakończył się sezon indywidualny w Cancun, od wtorku w hiszpańskiej Sewilli trwają zawody drużynowe. - To wszystko wygląda niepoważnie - przyznaje Barbiani.

Szefowa zamiast szefa i więcej władzy dla tenisistek?

Jego rodak Marco Mazzoni z kanału SuperTennis TV wskazuje, że potrzebne są poważne zmiany w Organizacji Kobiecego Tenisa. - Myślę, że słowa Martiny Navratilovej (legenda kobiecego tenisa - red.) najlepiej oddają atmosferę panującą w WTA. Navratilova przyznała, że organizacja potrzebuje nowego przywództwa. Zamiast Steve'a Simona, który zawiódł, najbardziej widziałbym teraz kobietę w roli szefowej WTA - mówi nam Mazzoni.

Nie chodzi jednak tylko o zmianę na głównym kierowniczym stanowisku. - Organizacja musi odnaleźć nową tożsamość, czego może dokonać jedynie poprzez stawianie na swoje największe gwiazdy, jak Iga Świątek czy Ons Jabeur. Mam na myśli zawodniczki, które niosą światu pozytywny przekaz, a przy okazji ich gra wywołuje spore emocje. Muszą być zaangażowane w zmiany w WTA - mówi nasz rozmówca.

Organizacja Kobiecego Tenisa znów musi być podmiotem stojącym na straży praw tenisistek, działającym w ich interesie. A czy sygnały o możliwy połączeniu się z federacją odpowiadającą za męskie rozgrywki (ATP) to dobry pomysł?

- Znalezienie dodatkowych pieniędzy przez WTA nie będzie łatwe i nie jestem nawet przekonany, czy fuzja z ATP to słuszny pomysł, bo męskie rozgrywki w takim układzie mogą zdominować kobiece - uważa Mazzoni.

Jeszcze przed WTA Finals w Cancun spekulowano, że WTA podpisze umowę na organizację kolejnych Turniejów Mistrzyń w Arabii Saudyjskiej. Ta decyzja miała zostać ogłoszona w Meksyku. Nie wiadomo, czy działacze znów zmienili plany, czy też z uwagi na kryzys wizerunkowy związany z organizacją finałowych zawodów zdecydowali się jedynie odłożyć w czasie poinformowanie tenisowego świata o dogadaniu się z Saudyjczykami.