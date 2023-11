Te liczby obnażają Hurkacza. Widać to gołym okiem

Hubert Hurkacz do samego końca walczył o ATP Finals. Realna szansa na znalezienie się w najlepszej ósemce sezonu pojawiła się po triumfie w turnieju Masters w Szanghaju, po którym dopisano do jego dorobku tysiąc punktów i awans na 11. miejsce w rankingu Race. Polak próbował nadrobić dystans w turniejach halowych rozgrywanych w Europie, ale finał w Bazylei oraz ćwierćfinał w Paryżu okazały się niewystarczającymi rezultatami, aby móc wyprzedzić Holgera Rune. Ostatecznie sezon zakończy jako dziewiąty zawodnik.

Tego zabrakło Hurkaczowi, aby zagrać w Finals. Widać gołym okiem

26-letni wrocławianin w tym roku zgromadził 3245 punktów, jednakże blisko połowa tego dorobku to trzy ostatnie turnieje ATP Masters 1000 - w Cincinnati, Szanghaju oraz Paryżu. Jak wyliczył Rafał Smoliński, dziennikarz WP SportoweFakty, rezultaty w nich dały Hurkaczowi 1540 punktów. Imprez rangi Masters w całym sezonie jest jednak aż dziewięć, a polski tenisista w żadnym z pozostałych sześciu nie zdołał nawet załapać się do najlepszej ósemki. W sumie zgromadził w nich raptem 325 punktów.

Kiepsko z perspektywy Hurkacza wyglądają również jego tegoroczne osiągnięcia w najlepiej punktowanych zmaganiach, czyli turniejach wielkoszlemowych. W Australian Open oraz Wimbledonie dotarł do czwartej rundy. Roland Garros zakończył na trzecim meczu, a US Open jeszcze wcześniej - w drugim. Dało mu to w sumie raptem 495 punktów.

Ostatnie tygodnie bardzo dobrej gry i realna pogoń za ATP Finals trochę zaciemniły nam realny obraz tegorocznej dyspozycji Huberta Hurkacza. To byłby spory paradoks, gdyby zawodnik o tak przeciętnych rezultatach w najważniejszych imprezach na przestrzeni całego sezonu, załapał się do Turnieju Mistrzów. Polakowi ostatecznie nie zabrakło wiele, gdyż różnica między nim a Holgerem Rune wynosi 215 punktów, ale raptem trzy ćwierćfinały lub wyżej na 13 wydarzeń rangi Masters i Wielkich Szlemów to zdecydowanie za mało. Najlepszy polski tenisista nie nabijał punktów również w mniejszych imprezach. Na sześć turniejów ATP 500 osiągnął jeden finał - pod koniec we wspomnianej Bazylei - oraz ćwierćfinał w Dubaju.

Wciąż jedynym występem Huberta Hurkacza w ATP Finals pozostanie rok 2021. Wówczas Polak załapał się do tej imprezy głównie półfinałem Wimbledonu oraz triumfem w Miami. Ponadto dochodził do półfinału w Paryżu, a także ćwierćfinałów w Indian Wells oraz Toronto. Tegoroczny sezon jest pod tym względem zdecydowanie gorszy, dlatego nieobecność 26-latka w elicie nie powinna dziwić.

Hurkacz może pluć sobie w brodę, gdyż przegrał wiele stykowych pojedynków, zwłaszcza z rywalami z czołówki. W tym roku rozegrał aż 61 tiebreaków - najwięcej w stawce - ale wygrał ich raptem 32, co daje 52 proc. skuteczności. Zdecydowanie za mała, biorąc pod uwagę, jak często decydowały one o końcowym rezultacie w przypadku meczów Polaka. Z dziewięciu tiebreaków przeciwko rywalom z czołowej dziesiątki Hurkacz wygrał tylko jeden. To klucz do poprawy wyników w przyszłości.