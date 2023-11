Świątek zareagowała na porażkę Hurkacza w Paryżu. Króciutko

Hubert Hurkacz do samego końca walczył o jak najlepszy wynik w Paryżu, aby zakwalifikować się do ATP Finals. Niestety, w piątek polski tenisista przegrał z Grigorem Dimitrowem 1:6, 6:4, 4:6, odpadając w ćwierćfinale turnieju. Do tej pory Hurkacz rozegrał z Bułgarem cztery pojedynki w karierze i przegrał każdy z nich. Po meczu 26-zdecydował również, że zrezygnuje z następnego turnieju ATP 250 w Metz. Obecnie Hurkacz znajduje się na liście rezerwowej ATP Finals i wskoczy do drabinki tylko w przypadku wypadnięcia któregoś z czołowych zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Hurkacz zwrócił się do kibiców. Iga Świątek reaguje. "Najlepszy"

Po porażce z Dimitrowem w mediach społecznościowych Hurkacza pojawił się emocjonalny wpis, w którym zawodnik podziękował za wsparcie kibiców. A było za co dziękować, ponieważ w stolicy Francji na jego meczach pojawiało się wielu Polaków, którzy dopingowali go w przerwach między gemami. "Dziękuję bardzo za całe wsparcie, jakie mi nadal dajecie, to naprawdę nie pozostaje niezauważone" - napisał.

Oprócz tego Hubert Hurkacz przyznał, że z całych sił starał się wygrać, jednak przeciwnik w tym dniu znów okazał się lepszy. "Dałem z siebie wszystko, ale tym razem to nie wystarczyło" - dodał 26-latek. W komentarzach fani Polaka błyskawicznie dodali mu otuchy, dziękując za dawkę wielkich emocji. Do tego grona dołączyła również Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA odpowiedziała na wpis Hurkacza tylko w trzech słowach. "You da best", czyli "Jesteś najlepszy". Reakcja Świątek zebrała setki "serduszek" na portalu X (dawniej Twitter).

Iga Świątek walczy o finał WTA Finals

Teraz to Hubert Hurkacz będzie miał okazję wesprzeć Igę Świątek. W nocy z soboty na niedzielę Polka zagra o finał WTA Finals w starciu z Aryną Sabalenką. Do tej pory 22-latka wygrała wszystkie mecze fazy grupowej w przeciwieństwie do Białorusinki, która potknęła się w drugim pojedynku z Jessicą Pegulą. Oprócz awansu do finału Świątek ma również szansę ponownie zasiąść na fotelu liderki rankingu, z którego kilka miesięcy temu zepchnęła ją właśnie Sabalenka.

Zawodniczki powinny pojawić się na korcie w Cancun około północy polskiego czasu, jednak pogoda znów może pokrzyżować plany organizatorów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.