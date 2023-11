Oficjalnie. Koniec marzeń Hurkacza. Już wszystko jasne

Turniejowe zwycięstwo w ATP Masters 1000 w Szanghaju otworzyło Hubertowi Hurkaczowi realną drogę do gry w ATP Finals dla ośmiu najlepszych tenisistów roku. 26-latek następnie dotarł jeszcze do finału w Bazylei oraz ćwierćfinału w Paryżu, w którym w piątek przegrał 1:6, 6:4, 4:6 z Grigorem Dimitrovem. Dobre wyniki w ostatnich tygodniach sezonu okazały się niewystarczające, aby uzyskać bilet do gry w Turynie.

Finał sezonu bez Hurkacza. Znamy ośmiu uczestników ATP Finals

Ostatni tegoroczny turniej Masters rozgrywany w paryskiej hali Bercy dał definitywną odpowiedź na temat ośmioosobowego składu ATP Finals. W piątkowy wieczór swoje mecze rozgrywali także inni dwaj pretendenci do tej imprezy. Najpierw Holger Rune przegrał blisko trzygodzinne starcie z Novakiem Djokoviciem 5:7, 7:6(3), 4:6, co dawało cień szans na awans Alexowi de Minaurowi.

24-letni Australijczyk w meczu zamykającym piątkową rywalizację zmierzył się z Andriejem Rublowem. Mecz rozpoczął bardzo dobrze, gdyż po trzech kwadransach to on wyszedł na prowadzenie po wygraniu pierwszego seta 6:4, ale na otwarcie drugiej partii nie wykorzystał dwóch break pointów z rzędu. Okazało się bardzo istotnym punktem pojedynku, gdyż dwa gemy później sam stracił podanie, co spowodowało wyrównanie stanu rywalizacji. W finałowym secie Rublow miał już zdecydowaną przewagę. Wygrał 6:1.

Porażki Huberta Hurkacza oraz Alexa de Minaura sprawiły, że Holger Rune, mimo że swój mecz również przegrał, jest pewny gry w ATP Finals. Oprócz niego w tej imprezie zagrają Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Danił Miedwiediew, Jannik Sinner, Andriej Rublow, Stefanos Tsitsipas oraz Alexander Zverev.

Hubert Hurkacz w klasyfikacji Race znalazł się na dziewiątym miejscu i na nim pozostanie, mimo że do rozegrania zostały jeszcze przyszłotygodniowe turnieje w Metz oraz Sofii. Polak w Turynie będzie pierwszym rezerwowym. ATP Finals rozpocznie się 12 listopada.