Pustki na meczu Polki w Warszawie, choć bilety wyprzedane. Dla niej był to jednak wielki mecz

Od kilku dni nie ma już biletów na wtorkowe granie w Warszawie. Nie wcześniej niż o godzinie 17.30 na głównym korcie Legii wystąpi Iga Świątek. Liderka rankingu WTA przy pełnych trybunach zmierzy się z Niginą Abduraimową, 181. tenisistką światowego rankingu.

Na pierwszy mecz Igi w największym polskim turnieju tenisowym ma przyjść prawie pięć tysięcy widzów, bo podobno tyle pomieszczą trybuny powiększone specjalnie na ten turniej. A tak naprawdę specjalnie na mecze Igi Świątek.

Tak samo jest choćby na siatkówce

We wtorkowe południe przekonaliśmy się, że właśnie tak jest. Kibice kupili bilety na cały dzień, te bilety uprawniają ich do przebywania na wszystkich trzech kortach meczowych i do oglądania wszystkich pojedynków zaplanowanych na dany dzień. Ale na razie trybuny są po prostu pustawe. Mecz Weroniki Ewald, zdolnej 17-latki, ćwierćfinalistki tegorocznego Australian Open juniorek, oglądało tylko kilkaset osób.

Ewald, numer 1076. rankingu WTA i Słowaczka Rebecca Sramkova, numer 174., nie przyciągnęły tłumu kibiców i to jest normalne. Trudno ubolewać nad brakiem kibiców na tym meczu, mimo że Ewald to na pewno nadzieja polskiego tenisa. Oceniając frekwencję, trzeba jednak brać pod uwagę choćby porę rozgrywania meczu - godzina 11 w zwykły, roboczy dzień, dodatkowo w okresie wakacyjnym, urlopowym. Trudno dziwić się ludziom, którzy kupili bilety, że czas na oglądanie tenisa wykroili sobie w swoich grafikach na popołudnie z meczem Igi Świątek, a nie cały dzień. Nawet jeśli poza meczem innej Polki przed występem Igi zaplanowano mecz Karoliny Muchovej, czyli Czeszki, która niedawno zmierzyła się ze Świątek w finale Roland Garros.

Zresztą, bardzo prawdopodobne jest, że na spotkaniu Muchovej (18 WTA) z Alaksandrą Sasnowicz (75 WTA) frekwencja będzie wyraźnie lepsza niż na meczu Ewald ze Sramkovą. Choć i tu nie należy się spodziewać tłumów.

Tak jest nie tylko na tenisie. Siatkówka, która od lat jest w Polsce sportem ogromnie popularnym, przyciąga tłumy, ale na mecze naszej reprezentacji, która osiągnęła już mnóstwo sukcesów i gwarantuje najwyższą jakość widowiska. Rok temu w katowickim Spodku podczas mistrzostw świata widzieliśmy po 9-10 tysięcy kibiców na meczach Polaków i tylko po około tysiąc widzów na meczach innych reprezentacji rozgrywanych w tej samej hali. Dokładnie tak samo jest na mistrzostwach koszykarskich czy na piłce ręcznej - kibice idą na te mecze, które dają im gwarancję dużych emocji, a znacznie mniej jest takich widzów, którzy lubią oglądać wszystkie spotkania. Wracając do tenisa, to nawet na turniejach wielkoszlemowych często widzimy słabą frekwencję na meczach, w których mierzą się niżej notowani gracze.

Polska juniorka i tak zadowolona. "Taka otoczka, taka publiczność"

Bardzo zdrowe podejście do sytuacji ma Ewald. - Czuję niedosyt, jeśli chodzi o wynik, ale jeśli chodzi o grę, to tragedii nie było, jak na pierwszy mecz z taką otoczką, z taką publicznością i na takim korcie. Bo nie ukrywam, że nigdy w życiu jeszcze na takim korcie nie grałam - mówi Weronika dla Sport.pl.

- Rok temu grałam w Warszawie, ale nie na korcie centralnym, a to robi sporą różnicę. Teraz było dużo więcej kibiców, dużo więcej dopingu dla mnie i to jest oczywiście na plus, chociaż było to też trochę stresujące, ale wierzę, że to zaprocentuje i że następnym razem już lepiej będę sobie radziła w stresujących sytuacjach - dodaje Ewald.