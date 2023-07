Iga Świątek zdradziła, kiedy skończy karierę. "Mam dużo projektów w głowie"

Iga Świątek (1. WTA) występuje w profesjonalnym tenisie od października 2016 roku. Od tego czasu wygrała 16 turniejów rangi WTA, w tym cztery turnieje wielkoszlemowe - trzykrotnie była najlepsza w Roland Garros (2020, 2022, 2023), zwyciężyła też w US Open (2022). Dodatkowo od 4 kwietnia zeszłego roku jest liderką światowego rankingu, zatem pozostaje na szczycie już od 68 tygodni. Teraz Świątek weźmie udział w turnieju WTA 250 w Warszawie - pierwszy mecz rozegra we wtorek.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek mówi o końcu kariery. "Mam dużo projektów w głowie"

Świątek rozmawiała z "Przeglądem Sportowym" przed startem zmagań w turnieju w Warszawie. 22-letnia tenisistka mówiła w wywiadzie m.in. o potencjalnym planie na przyszłość po zakończeniu kariery. - Nie ma co się nad tym zastanawiać, bo ja sama tego nie robię. Myślę, że będę taką tenisistką, która skończy, jak będę miała trzydzieści kilka lat. Wiem też, że jest dużo fajnych rzeczy, które można zrobić w życiu, dużo takich projektów mam w głowie, które byłyby ciekawe w przyszłości, a nie za bardzo mogę zrobić je teraz, bo pochłania mnie tenis - powiedziała.

Spora popularność może być przytłaczająca dla wielu osób, ale Świątek uważa, że nie powinna narzekać na swoje obecne życie. - Dobrze grając w tenisa, można załatwić sobie wakacje, które wynagrodzą wszystkie trudy i można pojechać w miejsca, które dają wszystko to, czego człowiek potrzebuje. Są plusy i minusy, ale na pewno ja nie powinnam być osobą, która narzeka na swoją pracę. Zawsze chciałam, żeby ludzie interesowali się tenisem, i doceniam to, więc w tych sytuacjach próbuję sobie to przypominać - dodała tenisistka.

Z wywiadu możemy też się dowiedzieć, że przełomowym momentem w karierze Świątek był turniej w Toronto w 2019 roku, gdy pokonała Caroline Wozniacki i grała wyrównany mecz z tamtejszą "jedynką", którą była Naomi Osaka. - Na pewno Roland Garros 2022 to był turniej, na który po prostu od początku przyjechaliśmy, żeby go wygrać. Niezależnie co się działo, to był mój cel i właśnie tam udowodniłam sobie, że w przyszłości będę w stanie wygrywać te turnieje trochę bardziej regularnie i pod większą kontrolą - podsumowała.

W Warszawie Świątek zacznie zmagania od wtorkowego pojedynku z Niginą Abduraimovą z Uzbekistanu (181. WTA). Ten mecz odbędzie się nie przed godz. 17.30.