Burza w USA po meczu piłkarek na mundialu. Legenda tenisa reaguje

Niedawno rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet odbywające się w Australii i Nowej Zelandii. Tytułu bronią reprezentantki Stanów Zjednoczonych, które w sobotę zainaugurowały imprezę starciem z Wietnamem. Pewnie wygrały je 3:0, ale w kraju nie sport był głównym tematem po tym spotkaniu.

Burza w Stanach po meczu piłkarek na MŚ. Głos zabrała tenisowa legenda

Przed rozpoczęciem meczu większość amerykańskich zawodniczek nie śpiewała hymnu narodowego i podczas niego trzymała ręce za plecami. W mediach społecznościowych wywołało to mieszane reakcje ludzi.

Była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley była jedną z nielicznych znanych osobistości, które otwarcie skrytykowały piłkarski na swoim oficjalnym koncie na Twitterze. Stwierdziła, że powinny z dumą bronić i reprezentować swój kraj. "Drużyna piłki nożnej kobiet w USA spełnia amerykański sen. Urodzili się w najbardziej wolnym, najsprawiedliwszym kraju na świecie, który wynagradza ich ciężką pracę. Powinni pamiętać o tym błogosławieństwie, a mężczyźni i kobiety (jak mój mąż) dumnie go bronić, gdy następnym razem zagra hymn narodowy" - napisała Nikki Haley, której mąż jest żołnierzem.

W obronie reprezentantek Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej stanęła była tenisistka Martina Navratilova, która stwierdziła, że z dumą bronią swojego kraju, dając z siebie wszystko podczas meczu. "Bronią go, grając najmocniej i wygrywając przez większość czasu. Nie śpiewając. Weź się w garść i zacznij mówić o rozwiązaniach, zamiast szukać problemów tam, gdzie ich nie ma" - odpowiedziała na Twitterze.

Martina Navratilova to była tenisistka pochodząca z Czech, która w 1981 roku przyjęła amerykańskie obywatelstwo i od tego roku reprezentowała Stany Zjednoczone. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek w swojej dyscyplinie. Navratilova wygrała w sumie 167 turniejów w grze pojedynczej, co jest rekordem, zarówno w rozgrywkach żeńskich, jak i męskich. Aż 18 z nich to imprezy wielkoszlemowe - aż 16 z nich jako Amerykanka. W 2015 roku przez cztery miesiące współpracowała ze sztabem szkoleniowym Agnieszki Radwańskiej